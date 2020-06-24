Коронавирус в Рязани: парада нет, но толпы есть

18 июня глава региона Николай Любимов в интервью рязанским телеканалам сообщил о том, что 24 июня парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в областном центре не состоится. При этом губернатор пояснил, что решение является вынужденным и принято из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе.

И действительно на тот момент в регионе было зафиксировано 50 новых случаев COVID-19, а еще 52 теста находились на подтверждении в Роспотребнадзоре.

А спустя два дня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Любимов выступил с резкой критикой владельцев ресторанов и кафе за нарушение санитарных норм и несоблюдение ограничений:

- В такой ситуации возмутительно отношение владельцев ресторанов и кафе: открыты летние террасы, но полностью проигнорированы установленные правила работы. Сегодня санитарные врачи и сотрудники других служб вынуждены выйти в рейды.

Но уже 24 июня губернатор сам стал участником мероприятия, на котором присутствовали тысячи рязанцев. В 18 часов на площади Победы состоялась торжественная церемония встречи курсантов училища ВДВ, вернувшихся с парада на Красной площади в Москве. Посмотреть на марширующих десантников собрались многие горожане. Причем подавляющее большинство находилось в толпе без индивидуальных средств защиты. Чего, кстати, не скажешь о полицейских - абсолютно все стражи правопорядка были в масках, а многие и в перчатках. И кстати, предосторожность сотрудников МВД нам абсолютно понятна. Ведь 24 июня в области было выявлено 43 новых случая коронавирусной инфекции, а еще 41 положительный тест находился на подтверждении.

Большинство большинство горожан игнорировала меры защиты.Фото: Константин МОГИЛИН

И в этот самый момент на площади Победы собралось огромное количество людей, которые, стоя бок-о-бок в течение получаса, смотрели показательное выступление курсантов и слушали речь главы региона.

После того как голубые береты прошли по Первомайскому проспекту в сторону родного училища, рязанцы стали расходиться. Но из-за того что горожан было слишком много, на остановках скопились толпы ожидающих, общественный транспорт уезжал переполненным.

Люди стояли бок-о-бок.Фото: Константин МОГИЛИН

Как все это все соотносится с режимом повышенной готовности, не совсем понятно. Давайте вспомним, для сравнения, как 8 апреля было зарегистрировано всего 32 положительных теста на COVID-19, но были перекрыты деревни Заокское и Коростово, а по улицам областного цента ездили патрули, предупреждавшие рязанцев об опасности.

На этом фоне сегодняшнее мероприятие, выглядит мягко говоря странно, а поведение рязанцев, пришедших поглазеть на военных - безрассудным. Поэтому, как всегда, будем надеяться, что и в этот раз пронесет, но в то же время переживать за тех 417 бедолаг, которые прямо сейчас проходят лечение от коронавируса в региональных больницах.

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