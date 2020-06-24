Рязанцы встретили десантников, принимавших участие в Параде Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:10:34+03:00

При этом чувствовалось, что народ соскучился по праздникам и устал от медицинских масок

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Курсанты РВВДКУ, принимавшие участие в Параде Победы в Москве, вернулись в родное училище. Ради их встречи на несколько часов перекрыли для движения транспортных средств центр города.

Представителей крылатой пехоты встречали несколько тысяч рязанцев. При этом чувствовалось, что народ соскучился по торжествам и устал от медицинских масок - они отсутствовали практически у всех.

Рязанцы настолько радовались, что позабыли про маски.Фото: Константин МОГИЛИН

C приветственным словом к будущим офицерам ВДВ обратился губернатор Николай Любимов. Затем пешая колонна военнослужащих по Первомайскому проспекту проследовала в расположение воздушно-десантного училища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/786893" frameborder="0"></iframe> Рязань встречает участников Парада Победы.Константин МОГИЛИН

Отметим, что не только рязанские десантники приняли участие в торжествах 24 июня. Как выяснилось, не остались в стороне и рязанские мастера кожевенного дела. Салон кабриолета Aurus, на котором министр обороны Шойгу перемещался по Красной площади, был изготовлен из материалов, специально разработанных в Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU