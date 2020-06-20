2020-06-20T17:30:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Любимов раскритиковал владельцев кафе за «возмутительное» отношение к коронавирусу

Губернатор подчеркнул, что на открытых летних террасах полностью проигнорированы установленные правила работ
Антон ВОХЕЧ
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Даже "Рязанские ведомости" умилились тем, как рязанцы отнеслись к снятию части ограничений.Даже "Рязанские ведомости" умилились тем, как рязанцы отнеслись к снятию части ограничений.
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Губернатор Николай Любимов на своей странице в социальных сетях раскритиковал владельцев ресторанов и кафе за нарушение санитарных норм и несоблюдение ограничений.

Цитируем главу региона:

- В такой ситуации возмутительно отношение владельцев ресторанов и кафе: открыты летние террасы, но полностью проигнорированы установленные правила работы. Сегодня санитарные врачи и сотрудники других служб вынуждены выйти в рейды.

При этом губернатор отметил, что совместным усилиям Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений:

- Мы в числе девяти регионов, кто смог это сделать: другие остались на первом этапе или не ослабляли ограничения вовсе.

И, тем не менее, свой пост Николай Любимов закончил на минорной ноте:

- Вместо перехода к третьему этапу снятия ограничений, нам вновь придется ужесточать меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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