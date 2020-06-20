Любимов раскритиковал владельцев кафе за «возмутительное» отношение к коронавирусу
Губернатор Николай Любимов на своей странице в социальных сетях раскритиковал владельцев ресторанов и кафе за нарушение санитарных норм и несоблюдение ограничений.
Цитируем главу региона:
- В такой ситуации возмутительно отношение владельцев ресторанов и кафе: открыты летние террасы, но полностью проигнорированы установленные правила работы. Сегодня санитарные врачи и сотрудники других служб вынуждены выйти в рейды.
При этом губернатор отметил, что совместным усилиям Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений:
- Мы в числе девяти регионов, кто смог это сделать: другие остались на первом этапе или не ослабляли ограничения вовсе.
И, тем не менее, свой пост Николай Любимов закончил на минорной ноте:
- Вместо перехода к третьему этапу снятия ограничений, нам вновь придется ужесточать меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU