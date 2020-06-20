2020-06-20T11:56:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число рязанских детей с диагнозом COVID-19 возросло до 458 человек

При этом больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет
Иван АНТОНОВ
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Яркая иллюстрация отношения к коронавирусу.Яркая иллюстрация отношения к коронавирусу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По состоянию на 11.00 20 июня в регионе официально зарегистрировано 4759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 49 являются условно подтвержденными. Об этом сообщила опергруппа при региональном правительстве.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет - 1870 человек. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 458, что более чем в три раза превышает количество заболевших пожилых людей старше 80 лет.

Подробнее:

от 18 до 45 лет – 1571 человек;

от 46 до 64 лет – 1870 человек;

от 65 до 80 лет – 698 человек;

старше 80 лет – 162 человека;

дети – 458 человек (пятнадцать до 1 года; тридцать семь по 1; двадцать два по 2; двадцать по 3; двадцать два по 4 года; двадцать четыре по 5; двадцать четыре по 6; двадцать шесть по 7; тридцать три по 8; двадцать два по 9; двадцать три по 10; тридцать три по 11; двадцать восемь по 12; двадцать по 13; двадцать четыре по 14; тридцать по 15; двадцать восемь по 16; двадцать семь по 17 лет).

Напомним, что шестилетнему ребенку, больному лейкозом (раком крови) отказали в госпитализации. Врачи сослались на то, что у мальчика отсутствует анализ на коронавирус. Об этом «Комсомолке» рассказал отец мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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