Число рязанских детей с диагнозом COVID-19 возросло до 458 человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:56:02+03:00

При этом больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 11.00 20 июня в регионе официально зарегистрировано 4759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 49 являются условно подтвержденными. Об этом сообщила опергруппа при региональном правительстве.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет - 1870 человек. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 458, что более чем в три раза превышает количество заболевших пожилых людей старше 80 лет.

Подробнее:

от 18 до 45 лет – 1571 человек;

от 46 до 64 лет – 1870 человек;

от 65 до 80 лет – 698 человек;

старше 80 лет – 162 человека;

дети – 458 человек (пятнадцать до 1 года; тридцать семь по 1; двадцать два по 2; двадцать по 3; двадцать два по 4 года; двадцать четыре по 5; двадцать четыре по 6; двадцать шесть по 7; тридцать три по 8; двадцать два по 9; двадцать три по 10; тридцать три по 11; двадцать восемь по 12; двадцать по 13; двадцать четыре по 14; тридцать по 15; двадцать восемь по 16; двадцать семь по 17 лет).

Напомним, что шестилетнему ребенку, больному лейкозом (раком крови) отказали в госпитализации. Врачи сослались на то, что у мальчика отсутствует анализ на коронавирус. Об этом «Комсомолке» рассказал отец мальчика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU