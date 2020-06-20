Маленькому рязанцу с лейкемией отказали в госпитализации
Шестилетнему ребенку, больному лейкозом (раком крови) отказали в госпитализации. Об этом «Комсомолке» сообщил отец мальчика.
«17 июня мы приехали в ОДКБ им. Дмитриевой на госпитализацию, но в приемном покое нам отказали в госпитализации сославшись на то, что у нашего ребенка отсутствует анализ на коронавирус. На мой вопрос, на каком основании нам отказывают в госпитализации, внятного ответа я не получил», - написал отец семерых детей Руслан Арсенов.
По словам мужчины, из-за отказа в госпитализации, ребенок не получает лекарство, предусмотренное протоколом лечения.
«Комсомолка» направила запрос в министерство здравоохранения Рязанской области, чтобы прояснить ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU