Маленькому рязанцу с лейкемией отказали в госпитализации

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:23:57+03:00

Якобы у ребенка нет анализов на коронавирус

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Шестилетнему ребенку, больному лейкозом (раком крови) отказали в госпитализации. Об этом «Комсомолке» сообщил отец мальчика.

«17 июня мы приехали в ОДКБ им. Дмитриевой на госпитализацию, но в приемном покое нам отказали в госпитализации сославшись на то, что у нашего ребенка отсутствует анализ на коронавирус. На мой вопрос, на каком основании нам отказывают в госпитализации, внятного ответа я не получил», - написал отец семерых детей Руслан Арсенов.

По словам мужчины, из-за отказа в госпитализации, ребенок не получает лекарство, предусмотренное протоколом лечения.

«Комсомолка» направила запрос в министерство здравоохранения Рязанской области, чтобы прояснить ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU