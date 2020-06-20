Минздрав объяснил, почему ребенка, больного лейкемией, не госпитализировали

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:59:59+03:00

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Министерство здравоохранения Рязанской области объяснило, почему 6-летнему ребенку, больному лейкемией, отказали в госпитализации. Напомним, врачи детской ОКБ отказали в госпитализации из-за того, что у ребенка не было анализов на коронавирус.

По словам специалистов минздрава, результаты анализа мазка из носоглотки на COVID-19 должны быть в обязательном порядке у пациента (независимо от заболевания) и сопровождающего его лица перед плановой госпитализацией. Все это определено Приказом Министерства здравоохранения РФ №513н и письмом Роспотребнадзора от №02/10499-2020-32.

«Согласно приказу, всем пациентам на догоспитальном этапе, не ранее чем за семь дней до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследование биоматериала из носоглотки на наличие COVID-19. Эти меры направлены на снижение риска заражения пациентов, получающих медицинскую помощь в стационаре.

Дата следующей плановой госпитализации обычно определяется при выписке пациента из стационара и сообщается пациенту и родителям. О необходимости проведения обследования на COVID-19, родители информируются заранее», - говорится в сообщении.

Что касается рязанского мальчика, больного лейкемией, то, по словам чиновников, родителям ребенка, когда они забирали его из стационара круглосуточного пребывания по личной инициативе, сообщили о необходимости обследования при выписке и перед следующей госпитализацией.

«Детская поликлиника по месту жительства ребенка была готова взять мазки для исследования. Однако, обращений в поликлинику перед плановой госпитализацией не зафиксировано. Смещение сроков госпитализации не влияет на эффективность проводимого лечения», - говорится в ответе минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU