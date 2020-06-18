Рязань отказалась от проведения Парада Победы
В четверг, 18 июня, стало известно, что Рязань отказалась от идеи проведения Парада Победы 24 июня. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
В праздничный выходной день в Рязани пройдут несколько менее масштабных военных мероприятий.
Так с 10.00 24 июня на площади Победы на экране начнется трансляции парада на Красной площади в Москве, затем трансляции рязанских парадов разных лет.
В 12.00 в честь советского народа – народа победителя – заводы и автомобили дружно «разрежут» воздух заводскими гудками и клаксонами.
В городе на нескольких площадках мелодии военных лет исполнят духовые оркестры (в Лесопарке, на Почтовой, на Лыбедском бульваре, в парке Гагарина, площади Победы и ЦПКиО). Кроме того, будут организованы мобильные военные музыкальные коллективы, которые передвигаясь на грузовиках КАМАЗ по городу, остановятся (по возможности) рядом с домами ветеранов и исполнят песни Победы.
Уже ближе к вечеру губернатор встретит курсантов, вернувшихся с Парада Победы на Красной площади в Москве. Как и в прежние годы курсанты, вернувшиеся из столицы, пройдут по Первомайскому проспекту.
Напомним, что именно 24 июня 1945 года состоялся первый в истории Парад Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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