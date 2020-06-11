«Ее выводили под руки»: мама погибшего в ДТП с Ефремовым чуть не потеряла сознание при виде сына в гробу

11 июня после полудня тело Сергея Захарова, погибшего в Москве в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, доставили в село Константиново под Рязанью. Там, в храме Казанской Божией матери, проходит отпевание покойного.

Как только гроб с телом Сергея Захарова внесли в храм, его матери Марии Ивановне стало плохо. Пожилую женщину, недавно перенесшую инсульт, близкие родственники вывели на улицу.

— Я Сергея с детства знаю, — рассказывает местная жительница Раиса Царева. — Они ведь с моим сыном троюродные братья, так и рос на моих глазах. Замечательный был человек, весь в маму - спокойный, уравновешенный. Всегда найдет возможность, как что устроить. Вот как у нас в колхозе было, Марья Ивановна, его мама, все уладит – вот и он такой же был.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/784412" frameborder="0"></iframe> Жительница родного села Сергея Захарова о нем и его матери.

Как сказала Раиса Васильевна, она и до этого чудовищного ДТП к актеру Михаилу Ефремову относилась плохо, и это мягко говоря.

— У меня к нему всегда негативное отношение было, не знаю почему, ну не воспринимала я его как положительный образ, — сказала женщина.

В селе все местные жители, все кто хоть немного знал Сергея Захарова, единодушны – никто не может вспомнить ни одного случая, когда бы он кого-то подвел, сделал что-то не так.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/784413" frameborder="0"></iframe> Знакомые Сергея Захарова из села Кузминское о том, когда видели в последний раз и каким запомнили.

— Хороший человек, хороший друг, неунывающий парень, — говорит друг Захарова Геннадий. — Вот на выходных его видели в последний раз. Бог есть, и он накажет Ефремова. Ведь таких случаев много на дорогах происходит, но попался Ефремов. Попался бы дядя Вася, никто бы и не знал - одного посадили бы, другого похоронили.

Напомним, смертельная авария произошла поздно вечером 8 июня на Садовом кольце, в районе дома №3 на Смоленской площади. Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы.

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