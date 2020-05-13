Перенос ЕГЭ в Рязани 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

Проведение Единого государственного экзамена в России решили перенести, сообщает Министерство просвещения России. Кроме того, федеральные власти отменили ОГЭ для девятиклассников, а итоговые оценки выставят на основании годовых.

Напомним, ранее сообщалось, что проведение ЕГЭ должно было начаться 8 июня. Но допускался вариант, при котором выпускники могли бы начать сдавать ЕГЭ с 1 июня и закончить 31 июля. При этом регионы могли бы самостоятельно обозначать сроки проведения выпускных экзаменов.

Что касается даты проведения ЕГЭ в Рязани, то она будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в регионе и решения властей. Будем следить за развитием событий.

Отметим, что в министерстве образования Рязанской области до сих пор не определились с датой проведения школьных выпускных и последних звонков (читать подробнее).

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