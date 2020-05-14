2020-05-14T19:37:09+03:00
Общество

Министр образования Рязанской области объявила об отмене экзаменов в 9-х классах

ЕГЭ в 11-х классах будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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В четверг, 14 мая, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина опубликовала на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» комментарий об отмене экзаменов у учащихся 9-х классов.

Не трудно догадаться, что на такой шаг власти пошли из-за сложной эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции.

- ОГЭ в 9-х классах проводиться не будет. Аттестация пройдет по текущим оценкам, - отметила Ольга Сергеевна.

Выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ только в случае поступления в вузы. Остальным выдадут аттестаты по итогам годовых отметок.

Когда в Рязани будут сдавать ЕГЭ, пока неизвестно. Власти сообщат о дате дополнительно. Но уже сейчас можно сказать, что сама процедура сдачи ЕГЭ в Рязани, просто ее перенесут на более поздний срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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