Министр образования Рязанской области объявила об отмене экзаменов в 9-х классах
В четверг, 14 мая, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина опубликовала на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» комментарий об отмене экзаменов у учащихся 9-х классов.
Не трудно догадаться, что на такой шаг власти пошли из-за сложной эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции.
- ОГЭ в 9-х классах проводиться не будет. Аттестация пройдет по текущим оценкам, - отметила Ольга Сергеевна.
Выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ только в случае поступления в вузы. Остальным выдадут аттестаты по итогам годовых отметок.
Когда в Рязани будут сдавать ЕГЭ, пока неизвестно. Власти сообщат о дате дополнительно. Но уже сейчас можно сказать, что сама процедура сдачи ЕГЭ в Рязани, просто ее перенесут на более поздний срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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