2020-05-13T15:13:42+03:00
Общество

В Рязани решают, когда провести школьные выпускные и последние звонки

Выпускные в школе в Рязани 2020: будут ли проходить и когда состоятся
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В Рязани решают, когда провести школьные выпускные и последние звонки.В Рязани решают, когда провести школьные выпускные и последние звонки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Когда в Рязани пройдут последние звонки и школьные выпускные, пока не принято. Об этом сообщило региональное министерство образования на странице губернатора Николая Любимова во «ВКонтакте».

«Решение о проведении последних звонков и школьных выпускных в Рязанской области на сегодняшний день не принято. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. На всякий случай начали разрабатывать методические рекомендации. Если будет необходимо, их направят в муниципалитеты», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее чиновники сообщали, что готовят проект проведения последнего звонка в виртуальном формате, который должен пройти 27 июня. Что касается будущего, то согласно распоряжению главы региона, для «чествования выпускников 11-12 классов школ и лицеев Рязани и области установили дату проведения Дня выпускника в 2021 году - 26 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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