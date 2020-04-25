«Одиночество – это страшно». Самая красивая бабушка Европы присоединилась к волонтерам, чтобы помочь пожилым людям

К штабу волонтерского движения «Мы вместе» в Рязанской области присоединилась самая красивая бабушка Европы Екатерина Егина. Уже около двух недель обладательница звания Grandma Europe-2020 начала развозить продукты пожилым рязанцам, которые находятся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Ведь в основном заявки на горячую линию поступают как раз от людей старше шестидесяти – бабушек и дедушек. Екатерине – за 50, и она тоже бабушка. У нее двое взрослых детей и внучка.

Контакты штаба волонтеров она нашла сама. В беседе с «Комсомолкой» Екатерина особо подчеркнула, что в такой сложной ситуации оставаться в стороне просто не имела права.

— Я решила стать добровольцем, потому что у меня есть личный автомобиль, время, и, главное – желание не отсидеться где-то в сторонке, а помочь тому, кто в этом действительно нуждается.

Екатерина - женщина неробкого десятка. Даже с зятем на мотоцикле гоняет. Фото из личного архива.

Мы разговаривали с Катей по телефону – самоизоляция – но даже через расстояние почувствовалось, что она – не из пугливых. И к тому же – человек думающий.

— Заразиться можно в любой момент: лифте, магазине… Но я не хочу об этом думать. Эти негативные мысли могут принести вред в плане психосоматики, загнать в угол, и даже без коронавируса можно в четырех стенах незаметно окочуриться, — считает самая красивая бабушка Европы. — Я не отрицаю факт существования этого заболевания, но я не хочу концентрировать все свои мысли на этом. В конце концов все будет хорошо, и мы выйдем на улицу. Но уже другими. Наверное, эта пауза нужна, чтобы что-то переосмыслить в жизни.

Правильность принятия своего решения Екатерина Егина почувствовала сразу же, в первый свой день волонтерства.

«У меня есть личный автомобиль, время, и, главное – желание не отсидеться где-то в сторонке», - говорит Екатерина.

— В одной из квартир была 82-летня бабулечка, которая, по ее словам, ни с кем не контактирует, — вспоминает Катя. — Мы ей дали листовку, в которой говорится о том, что можно заказать лекарства и еду. А она бросила вскользь: «Мне некому эту бумажку дать». И эта фраза осталась на подкорке надолго… Такое одиночество – это страшно.

Поэтому самая красивая бабушка Европы снова пройдет в штабе акции #МыВместе инструктаж, получит дезинфицирующие средства и продолжит на своей машине выезжать по заявкам тех, кто в этом нуждается.

Напомним, Екатерина Егина стала обладателем титула «Grandmama Eurоре» на международном конкурсе красоты «Mrs Grandma Universe», проходившем в Болгарии. В состязании участвовали женщины старше 40 лет.

Конкурсная программа включала в себя четыре выхода: визитку, национальный костюм, творческий номер и показ вечернего платья.

Екатерина занимается фитнесом и руководит проектом по здоровому питанию.

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