Самой красивой бабушкой Европы стала 50-летняя рязанка Екатерина Егина

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:42:29+03:00

В Софии завершился международный конкурс красоты. Наш регион представляла мама двоих детей, а теперь еще и Grandmama Europe

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Екатерина Егина, 50-летняя рязанка, стала обладательницей звания «Grandmama Europe», на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты. Участвовали в нем 30 красавиц старше сорока лет – мамы и бабушки из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины, Эстонии и других стран. Самой Испании, Филиппин, Кореи, Украины, Белоруссии, Эстонии и других стран.

Рязанка готовились к конкурсу в течении полугода. За это время она сшила костюм, отрепетировала подиумный шаг и подготовила творческий номер. Самая красивая бабушка Европы поразила жюри не только идеальной фигурой и женственностью, но и своим джазовым вокалом.

mrs_world_russia Самая красивая бабушка Европы живет в Рязани

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ИСТОЧНИК KP.RU