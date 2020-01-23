Самой красивой бабушкой Европы стала 50-летняя рязанка Екатерина Егина
Екатерина Егина, 50-летняя рязанка, стала обладательницей звания «Grandmama Europe», на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты. Участвовали в нем 30 красавиц старше сорока лет – мамы и бабушки из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины, Эстонии и других стран. Самой Испании, Филиппин, Кореи, Украины, Белоруссии, Эстонии и других стран.
Рязанка готовились к конкурсу в течении полугода. За это время она сшила костюм, отрепетировала подиумный шаг и подготовила творческий номер. Самая красивая бабушка Европы поразила жюри не только идеальной фигурой и женственностью, но и своим джазовым вокалом.
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ИСТОЧНИК KP.RU