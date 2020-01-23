2020-01-23T11:42:29+03:00
Общество

Самой красивой бабушкой Европы стала 50-летняя рязанка Екатерина Егина

В Софии завершился международный конкурс красоты. Наш регион представляла мама двоих детей, а теперь еще и Grandmama Europe
Александр РАДЫГИН
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Екатерина Егина. Фото с личной страницы самой красивой бабушки Европы.Екатерина Егина. Фото с личной страницы самой красивой бабушки Европы.
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Екатерина Егина, 50-летняя рязанка, стала обладательницей звания «Grandmama Europe», на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты. Участвовали в нем 30 красавиц старше сорока лет – мамы и бабушки из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины, Эстонии и других стран. Самой Испании, Филиппин, Кореи, Украины, Белоруссии, Эстонии и других стран.

Рязанка готовились к конкурсу в течении полугода. За это время она сшила костюм, отрепетировала подиумный шаг и подготовила творческий номер. Самая красивая бабушка Европы поразила жюри не только идеальной фигурой и женственностью, но и своим джазовым вокалом.

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Самая красивая бабушка Европы живет в Рязани
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ИСТОЧНИК KP.RU

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