Рязанские красавицы стали чемпионками мира по бодибилдингу
В Рязанской области появились две чемпионки мира по бодибилдингу, сообщает региональная федерация.
На завершившемся в Испании Чемпионате мира по бодибилдингу три рязанские спортсменки произвели фурор: Татьяна Еремина победила в категории «велнесс», Полина Коноваленко вошла в топ-5 спортсменок в своей категории. А тренирует обеих спортсменок - чемпионка мира и президент Федерации Рязанской области по бодибилдингу Ольга Богрунова.
Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.
Татьяна Еремина поэтапно приближалась к главному для себя старту года, попутно собирая «золото» и «серебро» различных соревнований. Победа на Чемпионате мира в Испании стала закономерным итогом слаженной работы команды, состоящей теперь из двух рязанских чемпионок мира.
Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.
В целом, для рязанских бодибилдеров 2019 год был очень успешный - в копилке областной Федерации «золото» и «серебро» Чемпионатов России, Европы и теперь мира.
Награждение чемпионок мира по бодибилдингу.
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ИСТОЧНИК KP.RU