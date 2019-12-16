2019-12-16T17:34:39+03:00
Спорт

Рязанские красавицы стали чемпионками мира по бодибилдингу

Татьяна Еремина и Полина Коноваленко произвели фурор на соревнованиях в Испании [видео]
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Татьяна Еремина. Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.Татьяна Еремина. Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.
Изменить размер текста:

В Рязанской области появились две чемпионки мира по бодибилдингу, сообщает региональная федерация.

На завершившемся в Испании Чемпионате мира по бодибилдингу три рязанские спортсменки произвели фурор: Татьяна Еремина победила в категории «велнесс», Полина Коноваленко вошла в топ-5 спортсменок в своей категории. А тренирует обеих спортсменок - чемпионка мира и президент Федерации Рязанской области по бодибилдингу Ольга Богрунова.

Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.

Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.

Татьяна Еремина поэтапно приближалась к главному для себя старту года, попутно собирая «золото» и «серебро» различных соревнований. Победа на Чемпионате мира в Испании стала закономерным итогом слаженной работы команды, состоящей теперь из двух рязанских чемпионок мира.

Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.

Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.

В целом, для рязанских бодибилдеров 2019 год был очень успешный - в копилке областной Федерации «золото» и «серебро» Чемпионатов России, Европы и теперь мира.

Награждение чемпионок мира по бодибилдингу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский боец ММА уничтожил соперника техническим нокаутом

Михаил Коробков на турнире в Воронеже одержал яркую победу. Судья был вынужден остановить поединок (видео эффектного боя).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За счет пристроек к детсадам Рязани в них появится еще 1,5 тысячи мест
Врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний
В Рязани - новогодней столице - демонтировали елку из противогазов
Рязанские красавицы стали чемпионками мира по бодибилдингу
Школу для Кального могут построить на месте интерната
Рязанскую НПК наградили за развитие социального партнерства
Из-за аварии 29 домов в Рязани останутся без тепла
В Рязани несколько школьников отравились снюсами
В Рязанской области открыли линию по производству контейнеров для анализов
СК возбудил уголовное дело о «слепой» проверке рязанских дорог
Благодаря тестам в Рязани среди школьников нашли 13 наркоманов
Перед Новым годом в Рязани пройдет подряд 4 ярмарки выходного дня
В Рязани установили елку из противогазов
Елочные базары заработали в трех точках Рязани
В Рязань прибыла рекордно длинная гирлянда
Погибшим в ДТП на Южной окружной Рязани супругам было по 86 лет
Спасаясь от пьяного мужа, рязанка выпрыгнула из окна
«Слышавший голоса» рязанец получил права по поддельной справке
Под Рязанью заложили камень в основание еще одного храма
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
В Рязани юристы попыталась отсудить у клиента 400 тысяч рублей
В сгоревшем доме под Рязанью обнаружили труп мужчины