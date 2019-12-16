Рязанские красавицы стали чемпионками мира по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-16T17:34:39+03:00

Татьяна Еремина и Полина Коноваленко произвели фурор на соревнованиях в Испании [видео]

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В Рязанской области появились две чемпионки мира по бодибилдингу, сообщает региональная федерация.

На завершившемся в Испании Чемпионате мира по бодибилдингу три рязанские спортсменки произвели фурор: Татьяна Еремина победила в категории «велнесс», Полина Коноваленко вошла в топ-5 спортсменок в своей категории. А тренирует обеих спортсменок - чемпионка мира и президент Федерации Рязанской области по бодибилдингу Ольга Богрунова.

Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.

Татьяна Еремина поэтапно приближалась к главному для себя старту года, попутно собирая «золото» и «серебро» различных соревнований. Победа на Чемпионате мира в Испании стала закономерным итогом слаженной работы команды, состоящей теперь из двух рязанских чемпионок мира.

Фото: федерация Рязанской области по бодибилдингу.

В целом, для рязанских бодибилдеров 2019 год был очень успешный - в копилке областной Федерации «золото» и «серебро» Чемпионатов России, Европы и теперь мира.

Награждение чемпионок мира по бодибилдингу.

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ИСТОЧНИК KP.RU