Из больного ребенка — в самую красивую бабушку Европы

После победы в международном конкурсе Катю стали активно обсуждать в рязанских и не только пабликах. Даже известный радиоведущий Сергей Стиллавин опубликовал на своей странице посвященный нашей землячке пост, в котором посетовал, что, мол, не те нынче бабушки… ой не те. И в то же время признал, что молодая позитивная бабуля с мощной наколкой где-то в районе солнечного сплетения сегодня выглядит не так уж и экзотично.

С Катей мы встретились в одном из кафе в центре города. Я ждала ее за столиком, просматривая заготовленные вопросы, а местная музыка настойчиво не давала сосредоточиться. А вот и моя собеседница. Уселась рядом на диванчик и заговорила. Посторонние звуки вдруг перестали мне мешать, а в свой блокнот я так ни разу в тот вечер и не заглянула. Поговорить успели о многом. Но, чувствую, немало тем осталось и для будущей беседы.

О СЛАБОСТИ

Катя единственный ребенок в семье. С самых первых дней она заставила родителей понервничать - малышка тяжело и подолгу болела. Уколы ей ставили уже куда-то в область головы, потому что на маленьких ручках из-за слабого кровотока вены буквально слиплись. В какой-то момент врачи велели родителям вообще с рук ее не спускать, мало ли что!

Так мама и делала: все время нянчилась с дочкой, прятала ее от малейшего ветерка, возила в Солотчу дышать хвойным воздухом — как могла берегла свою кровиночку. И так до четырех лет. А потом врачи сказали: ребенку нужен спорт, и причем такой, чтоб занятия на свежем воздухе.

— Отдали меня на фигурное катание, — рассказывает Катя. — Та еще школа жизни оказалась. В те годы же не было в Рязани ни ледовых дворцов, ни вообще каких-либо крытых катков. Была площадка за филармонией, которую зимой заливали. На ней в холодное время года мы рисовали своими коньками разные немудреные завитушки, а когда льда не было, выполняли на стадионе всякие упражнения: бегали, прыгали, отжимались. Это дало плоды. Я перестала болеть. Когда пошла в школу, уроки из-за всяких болячек пропускать не пришлось.

Без фитнеса Катя свою жизнь не представляет. Фото предоставлено Екатериной Егиной.

О СИЛЕ

Учеба Кате давалась легко — всего три четверки в аттестате. С одноклассниками дружили, однако были и конфликты. Мама ее работала в той же школе учительницей по английскому. Частенько в адрес дочки педагога поступали претензии — мол, у доски вроде обе хорошо отвечали, а у нее оценка почему-то выше.

Однажды катин класс направили на «Зарницу». Сперва районный этап, потом областной, а затем аж в Днепропетровск надо было ехать.

— Помню, как военрук наш злился, не хотел меня брать в команду. С кем тут, говорит, побеждать, с этой что ли? И на меня пальцем показывает, — улыбается Катя. — Честно говоря, я его понимаю. Там надо плыть, бежать, стрелять, отжиматься… А я тощая, как полвесла, стою, щупленькая. Объективно. Но все же мне обидно стало, и начала сама, втихушку, тренироваться. В итоге, когда вернулись со сборов, меня назвали в числе тех, кто особенно отличился на состязаниях. Уж как я горда собой была! Да и конфликты с ребятами примерно тогда прекратились — вместе ж там обдирные сухари грызли, да руку друг другу протягивали, чтоб команду не подвести.

О СПОРТЕ

В спорт Катя въехала трясущимися ножками на коньках в четыре года, да так и осталась в нем до сих пор. Правда, теперь уже ноги не трясутся.

Фигурным катанием она прозанималась пару лет, а потом мама решила, что девочка окрепла — пора красоту делать — и отдала ее в художественную гимнастику. Дальше были спортивная гимнастика, плаванье, бадминтон, что-то еще… Долго Катя нигде не задерживалась — лягушкой прыгала по видам спорта. Особых успехов нигде не добивалась — просто занималась в свое удовольствие. А на первом курсе института решила пойти на фитнес.

— Отправились мы с подружкой в тренажерный зал в «Комету» (спортшкола в Роще — Ред.), — рассказывает Екатерина. — Среди девушек тогда спортзалы еще не были популярны. И вот пришли мы вдвоем туда, где мужики железо тягают, пыхтят, на нас недовольно косятся — мол, что эти девки тут забыли. Совсем не хотели нас принимать, не здоровались даже. Думали, наверно, что познакомиться с ними хотим, для того только и ходим. Ну через пару месяцев убедились ребята, что намерения у нас серьезные — тренироваться хотим, стали помогать, объяснять. До сих пор со многими из них сейчас дружим.

Без фитнеса Катя свою жизнь не представляет, но и другие виды спорта не стали для нее чужими. Где-то даже личные рекорды ставит. Например, сейчас легко может проплыть два километра. А этим летом одолела велосипедную прогулку длиной в 43 километра.

Фото предоставлено Екатериной Егиной.

О КОНКУРСЕ

Честно говоря, увидев катины фотографии с награждения — с короной, торжественной лентой через плечо и сияющими глазами, — я решила, что конкурсы красоты для нее — обычное дело. Однако я ошиблась.

— Это для меня первый подобный опыт, — улыбается самая красивая бабушка Европы, — да, в пятьдесят лет.

Чтобы поехать на всемирный этап конкурса, Катя сперва одержала победу во всероссийском, куда она попала, абсолютно того не планируя.

— В 2018 году меня пригласили на премию «Женщина года» в Рязани. Я создала и развиваю в нашем городе проект доставки правильного питания «Система». Проект все-таки полезный для населения, поэтому на меня обратили внимание и позвали для награждения в номинации «Открытие года». Среди гостей мероприятия оказалась директор конкурса «Миссис мира-Россия» Ирина Кирсанова. Чем-то приглянулись ей я и еще одна девочка. Она подошла и вручила нам официальные приглашения на всероссийский этап конкурса красоты среди замужних дам. Снова я как лягушка — взяла и случайно перепрыгнула областной этап.

На всероссийском конкурсе Катя стала лучшей в своей возрастной категории и получила приглашение в Болгарию — на мировой этап.

О НЕУМЕНИИ ГОВОРИТЬ: «НЕТ»

— Я всегда на все соглашаюсь! — признается Катя. — Аж самой страшно. Как в детстве швыряло меня из одной секции в другую, так и сейчас — все попробовать хочется! Такова, наверное, моя натура: всему — «ДААА!». Соглашаюсь на любую авантюру, мне все интересно. Я действительно получаю удовольствие от всего, что делаю, и никогда ни о чем не жалею.

Сплавиться по Пре на байдарках — да! Покататься на лошади — охотно! Учиться держаться на sup-доске — с радостью! Погонять с зятем по ухабам на спортивном мотоцикле — куда ж без этого! Еще Катя училась шить, иногда ходит на уроки к художнику-керамисту, ездила на кулинарные курсы в Москву, а недавно выяснила, что может петь.

Фото предоставлено Екатериной Егиной.

— На конкурсе в Болгарии нужно было представить творческий номер, — говорит Катя. — А я сроду не пела. Всегда всем говорила, что мне медведь на ухо наступил, да еще и потоптался. И сама в это искренне верила. А тут за восемь занятий с педагогом, выяснилось, что у меня и голос есть, и слух, и даже диапазон какой-то.

Еще мы ставили танец — тоже впервые себя в этом попробовала и осталась очень довольна. В общем, не зря на конкурс съездила — целых две неизвестных ранее грани в себе открыла. Думаю, буду и дальше брать уроки вокала и танцев.

О ДЕНЬГАХ

— Кать, но ведь на все эти хобби нужны деньги! Ты вот можешь себе это позволить, а разве получится так же развлекаться, к примеру, у многодетной мамы-одиночки, у которой ни времени, ни денег толком нет?

— Так и я ж никогда не была богачкой. Семья у меня простая: мама — учительница, папа — инженер на приборном заводе. Летом он, чтобы как-то побольше денег в семью принести, ехал в колхозы, на тракторе там работал. Я тоже без дела никогда не сидела. Долгое время работала в оптовой продаже медикаментов, за десять лет выросла от менеджера до директора регионального представительства. Ну а потом, когда штат компании сократили, ушла в другое место — благодаря опыту, уже сразу на руководящую должность. Сейчас вот свой проект развиваю.

С дочерью Анастасией. Фото предоставлено Екатериной Егиной.

И потом, у меня тоже двое детей, внучка — вместе и развлекаемся. Ну смотри, вот sup-доска. Четырехчасовое занятие — безумно захватывающее — тысячу рублей стоит. Разве это великие деньги? А двухдневный поход по Пре. Нам предоставили все: байдарки, палатки, надувные матрасы, спальники. Всего две с половиной тысячи с человека за целые выходные на природе в приятной компании. Снегоступы — да-да, и такое у нас есть — тысяча рублей. И ты три часа бродишь по лесу, по огромным сугробам, куда ни на машине, ни пешком никто не доберется (ну этой зимой это пока неактуально, конечно). Да сейчас много всего интересного и вполне доступного — надо только немного поискать! Есть и реально дорогие развлечения, например, прыжок и с парашютом или аэротруба. Я, конечно, об этом мечтаю, но пока еще сама как-то не готова. Соберусь — значит сделаю это. Лучше на чем-нибудь другом сэкономлю, а куплю себе впечатления.

О КРАСОТЕ

— На чем ты готова экономить ради приключений?

— На одежде. Легко. Я абсолютно не гонюсь за брендами. Можно неплохо выглядеть и одеваясь в масс-маркете. Например, у меня есть розовый полушубок, от которого все подружки в восторге и даже подписчики в Инстаграме спрашивают, где купила. Да в торговом центре за две тысячи. Недорого, а смотрится шикарно! Так что я предпочитаю тратить деньги на эмоции, а не на тряпки.

Но вот уж на чем точно никогда не буду экономить, так это на уходе за собой. Ведь все что мы делаем по отношению к своему организму, непременно дает результат.

Во-первых, спорт. Когда человек много двигается, активно работают все метаболические процессы. Давно замечено, что у любого спортсмена состояние кожи и тела априори лучше, чем у человека, который ведет малоподвижный образ жизни.

Во-вторых, питание. Я не помню уже, когда я ела жареное. Стараюсь правильно питаться, хотя бывают и шашлыки, и фастфуд, и вино… Но редко!

В-третьих, уход за собой. Мама с детства приучила, что девочка должна быть красивой. С девятого класса я хожу на маникюр, постоянно делаю различные маски для волос — можно и незатратные, по народным рецептам, они тоже работают. Пью витамины.

Вот простая истина: чтобы выглядеть красиво, нужно полюбить себя — начни улыбаться зеркалу и однажды оно станет улыбаться тебе.

О ТАТУИРОВКАХ

У Кати их семь. Первую сделала еще до рождения второго ребенка (старшая дочь Настя — мама малышки Евы, и сын Максим — учится в радиоуниверситете – Ред.). Набила на спине китайский иероглиф, обозначающий «счастье». А дальше пошло-поехало… синяя болезнь.

«Синяя болезнь» самой крсивой бабушки Европы. Фото предоставлено Екатериной Егиной.

— И почему про татуировки говорят, что это вульгарно? — искренне не понимает прекрасная бабушка Катя. — По-моему, это красиво. Во всяком случае, мои мне очень нравятся. У дочки, кстати, тоже есть татуировки. Я ее не отговаривала, не запрещала. Единственное, постаралась донести, что важно тщательно все обдумать — и размер, и место, и саму картинку. Свести потом будет проблематично.

О ХЕЙТЕРАХ

— В комментариях к новостям о твоей победе есть и негативные. Расстраивают?

— Абсолютно нет. Я стараюсь не зацикливаться на негативе, даже вообще не обращать на него внимание. Просто иду своей дорогой дальше, улыбаясь самой себе. Я много вожу, но даже когда меня грубо подрежут, не злюсь. Скажу только: «Приспичило тебе? Ну давай, поспеши», — да улыбнусь. На детей, когда они маленькими были, старалась не ругаться, хотя всякое бывало. Зачем? Кому от этого лучше будет? И на людей я не обижаюсь — просто делаю себе мысленно пометочку на будущее: например, этому человеку душу до конца больше не раскрывать, и продолжаю общаться дальше, с учетом усвоенной информации.

О ВНУЧКЕ

Катиной внучке Еве три годика. Она еще не понимает, что ее бабушка победила в каком-то там крутом международном конкурсе. Девочке важно, чтобы любимая бабуля была рядом, гуляла с ней, играла, брала к себе в гости, где можно поиграть с котиком.

Бабушка с внучкой Евой. Фото предоставлено Екатериной Егиной.

— Я готова отложить все свои дела ради этой девчушки, — делится Катя. — Раньше, когда Евы еще не было, я думала, что буду крутой бабушкой и внучка будет обращаться ко мне только по имени. Катя — и никак иначе. А сейчас, когда она кричит мне на улице «Бабушка! Смотри, что я тебе покажу!», я просто таю! А если еще и люди оборачиваются и начинают глазами искать, где тут бабушка — становится еще приятнее.

Катя знает, сколько ей лет — в документах написано. Но этим бумажкам она верить не собирается. В душе-то — едва за 20! И впереди еще столько всего интересного!

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