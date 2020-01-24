Спортивна, весела и угарна. Самая красивая бабушка Европы живет в Рязани

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:35:50+03:00

Екатерина Егина, 50-летняя рязанка, стала обладательницей звания «Grandmama Europe», на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты. Участвовали в нем 30 красавиц старше сорока – мамы и бабушки из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины, Эстонии и других стран. Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/756712" frameborder="0"></iframe> Самая красивая бабушка Европы.Самой красивой бабушкой Европы стала 50-летняя рязанка Екатерина Егина

Лучшая в Европе, да и в мире

Instagram Екатерины Егиной.

Фитнессом Екатерина занимается не один десяток лет

Instagram Екатерины Егиной.

Рязанка готовилась к конкурсу в течении полугода. За это время она сшила костюм, отрепетировала подиумный шаг и подготовила творческий номер. А больше всего сил и упорства, конечно, было вложено в построение своего тела – Екатерина серьезно занимается фитнессом не один десяток лет. Она настолько увлекалась, что даже запустила собственный проект по разработке программ здорового питания и доставке такой еды.

Так Екатерина выглядела два года назад

Instagram Екатерины Егиной.

С годами бабушка Катя становится только краше.

Екатерина в 19 и 48 лет

Instagram Екатерины Егиной.

У бабушки Кати идеальная фигура

Instagram Екатерины Егиной.

Не только идеальная фигура, но и вокал

Instagram Екатерины Егиной.

Впрочем, самая красивая бабушка Европы поразила жюри не только идеальной фигурой и женственностью, но и своим джазовым вокалом. Причем музыкальность в Екатерине открылась совсем недавно: она сама признается, что до конкурса «никогда не пела», но под руководством начали «происходить чудеса».

Вперед, на спорт!

Instagram Екатерины Егиной.

Екатерина считает, что «крутые бабки – феномен нашего времени»:

«Они собой довольны. А если и недовольны, подмигивают себе в зеркало и – шмыг за дверь. Вперед, в театр, на тусовку, на спорт!»

Бабушка - это не приговор, уверена Екатерина

Instagram Екатерины Егиной.

Рязанка, давно миновавшая бальзаковский возраст, смотрит на жизнь не так, как многие сверстницы:

«После пятидесяти вечная женская участь – пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио «Маяк». И слово «бабушка» как приговор. Сиди, тетка, не рыпайся. Твой век миновал, глазей в окошко на молодых, корми голубей, молча плачь в свою авоську. И вдруг они как выскочат, как выпрыгнут! Крутые. Им за пятьдесят. Они спортивны, веселы, угарны. Их юность пришлась на 1980-е, тогда они вдохнули веселящего газа свободы и до сих пор летают, и резвятся», - пишет наша героиня в одном из постов в своем пестром «Инстаграме».

Супербабушка на мотокроссе

Instagram Екатерины Егиной.

Слова супербабушка подтверждает делом. Всего, чем она увлекается и что перепробовала, не перечесть. Здесь и мотокросс, и сапсерфинг (водные прогулки на доске с веслом), и сплавы на байдарках, и, конечно, путешествия. Куда без них любительнице новых впечатлений?

Супербабушка в повседневной жизни

Instagram Екатерины Егиной.

Дочь Анастасия по красоте маме не уступает

Instagram Екатерины Егиной.

О своей семье Екатерина тоже охотно рассказывает подписчикам. Еще прошлой весной она поделилась, что ее дочери – 28 лет, сыну – 21, а внучке на тот момент почти исполнилось 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU