Спортивна, весела и угарна. Самая красивая бабушка Европы живет в Рязани
Екатерина Егина, 50-летняя рязанка, стала обладательницей звания «Grandmama Europe», на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты. Участвовали в нем 30 красавиц старше сорока – мамы и бабушки из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины, Эстонии и других стран.
Самая красивая бабушка Европы.Самой красивой бабушкой Европы стала 50-летняя рязанка Екатерина Егина
Лучшая в Европе, да и в мире
Instagram Екатерины Егиной.
Фитнессом Екатерина занимается не один десяток лет
Instagram Екатерины Егиной.
Рязанка готовилась к конкурсу в течении полугода. За это время она сшила костюм, отрепетировала подиумный шаг и подготовила творческий номер. А больше всего сил и упорства, конечно, было вложено в построение своего тела – Екатерина серьезно занимается фитнессом не один десяток лет. Она настолько увлекалась, что даже запустила собственный проект по разработке программ здорового питания и доставке такой еды.
Так Екатерина выглядела два года назад
Instagram Екатерины Егиной.
С годами бабушка Катя становится только краше.
Екатерина в 19 и 48 лет
Instagram Екатерины Егиной.
У бабушки Кати идеальная фигура
Instagram Екатерины Егиной.
Не только идеальная фигура, но и вокал
Instagram Екатерины Егиной.
Впрочем, самая красивая бабушка Европы поразила жюри не только идеальной фигурой и женственностью, но и своим джазовым вокалом. Причем музыкальность в Екатерине открылась совсем недавно: она сама признается, что до конкурса «никогда не пела», но под руководством начали «происходить чудеса».
Вперед, на спорт!
Instagram Екатерины Егиной.
Екатерина считает, что «крутые бабки – феномен нашего времени»:
«Они собой довольны. А если и недовольны, подмигивают себе в зеркало и – шмыг за дверь. Вперед, в театр, на тусовку, на спорт!»
Бабушка - это не приговор, уверена Екатерина
Instagram Екатерины Егиной.
Рязанка, давно миновавшая бальзаковский возраст, смотрит на жизнь не так, как многие сверстницы:
«После пятидесяти вечная женская участь – пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио «Маяк». И слово «бабушка» как приговор. Сиди, тетка, не рыпайся. Твой век миновал, глазей в окошко на молодых, корми голубей, молча плачь в свою авоську. И вдруг они как выскочат, как выпрыгнут! Крутые. Им за пятьдесят. Они спортивны, веселы, угарны. Их юность пришлась на 1980-е, тогда они вдохнули веселящего газа свободы и до сих пор летают, и резвятся», - пишет наша героиня в одном из постов в своем пестром «Инстаграме».
Супербабушка на мотокроссе
Instagram Екатерины Егиной.
Слова супербабушка подтверждает делом. Всего, чем она увлекается и что перепробовала, не перечесть. Здесь и мотокросс, и сапсерфинг (водные прогулки на доске с веслом), и сплавы на байдарках, и, конечно, путешествия. Куда без них любительнице новых впечатлений?
Супербабушка в повседневной жизни
Instagram Екатерины Егиной.
Дочь Анастасия по красоте маме не уступает
Instagram Екатерины Егиной.
О своей семье Екатерина тоже охотно рассказывает подписчикам. Еще прошлой весной она поделилась, что ее дочери – 28 лет, сыну – 21, а внучке на тот момент почти исполнилось 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU