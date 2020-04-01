Специалисты о дезинфекции улиц от коронавируса: вещество безопаснее, чем зимняя обработка улиц реагентами

30 марта в Рязани началась дезинфекция улиц от коронавирусной инфекции. По плану сотрудники дирекции благоустройства каждый вечер будут дезинфицировать детские игровые и спортивные площадки, остановки, дороги, подземные и надземные переходы, а также тротуары. И хоть на следующий день обработку улиц пришлось прекратить из-за неблагоприятной погоды, она обязательно продолжится сразу, как это станет возможным.

ОСТОВАЙТЕСЬ ДОМА!

Любопытно, что информация по дезинфекции улиц сопровождалась предупреждением о потенциальной опасности используемого вещества. «Особую осторожность следуют проявить людям, страдающим аллергическими и астматическими заболеваниями», - говорилось в официальных сообщениях. А патрульные экипажи полиции весь день разъезжали по городу и оповещали рязанцев о грозящей дезинфекции.

- Внимание, жители Рязани! С 19 часов будет проводиться дезинфекция города специальными средствами против коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома, не выходите на улицу! Не передвигайтесь по городу. Жильцам нижних этажей рекомендуем закрыть окна и не выходить на открытые балконы. Повторяю, с 19 часов будет проводиться дезинфекция города…

Обработка улиц началась вечером 30 марта. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

- Можно ли после этой обработки выгуливать собак, опасно ли для животных это вещество? - интересовались рязанцы.

Но какое-то время все эти вопросы оставались без ответа. До тех пор, пока 31 марта в региональном управлении Роспотребнадзора не рассказали, что для дезинфекции улиц использовался однопроцентный раствор гипохлорита натрия.

И, несмотря на заявления санитарных врачей о полной безопасности данного раствора для человека, у людей возникли сомнения, как он может отразиться на домашних животных, птицах и растениях.

«ВИРУС НЕ ЛЮБИТ ЩЕЛОЧНУЮ СРЕДУ»

«Комсомолка» попросила специалистов рассказать специалистов об этой стороне вопроса.

- В целом это вещество достаточно безопасно для людей и животных, - поделился кандидат биологических наук, доцент Антон Барановский. - Но для природы в целом в этой обработке ничего хорошего нет. Потому что впоследствии все это смывается в водоемы, а следовательно, меняется солевой режим. Для обитателей водоемов это довольно чувствительно, а по негативному воздействию для окружающей среды может сравниться с обработкой полей удобрениями.

- Безусловно, нюхать и лизать его не надо, а так в для животных это вещество вполне безопасно, - рассказала кандидат ветеринарных наук Маргарита Кочерга. - В любом случае это гораздо безопаснее, чем зимняя обработка улиц реагентами. Что касается борьбы с коронавирусом, согласно той информации которая нам известна, он не любит щелочную среду. Так что использование для дезинфекции раствора гипохлорита натрия вполне оправдано.

Детские площадки в зоне особого внимания. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

СПРАВКА «КП»

Гипохлорит натрия — это натриевая соль хлорноватистой кислоты. Устаревшие названия химиката - «лабарракова вода» и «жавелевая вода».

Водный раствор имеет резкий запах хлора и обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта.

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