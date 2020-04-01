2020-04-01T12:00:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалисты о дезинфекции улиц от коронавируса: вещество безопаснее, чем зимняя обработка улиц реагентами

Ученые и врачи рассказали «Комсомолке», как гидрохлорид натрия влияет на окружающую среду, животных и птиц
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Дезинфекция проводится и во дворах и на улицах. Фото: пресс-служба администрации Рязани.Дезинфекция проводится и во дворах и на улицах. Фото: пресс-служба администрации Рязани.
Изменить размер текста:

30 марта в Рязани началась дезинфекция улиц от коронавирусной инфекции. По плану сотрудники дирекции благоустройства каждый вечер будут дезинфицировать детские игровые и спортивные площадки, остановки, дороги, подземные и надземные переходы, а также тротуары. И хоть на следующий день обработку улиц пришлось прекратить из-за неблагоприятной погоды, она обязательно продолжится сразу, как это станет возможным.

ОСТОВАЙТЕСЬ ДОМА!

Любопытно, что информация по дезинфекции улиц сопровождалась предупреждением о потенциальной опасности используемого вещества. «Особую осторожность следуют проявить людям, страдающим аллергическими и астматическими заболеваниями», - говорилось в официальных сообщениях. А патрульные экипажи полиции весь день разъезжали по городу и оповещали рязанцев о грозящей дезинфекции.

- Внимание, жители Рязани! С 19 часов будет проводиться дезинфекция города специальными средствами против коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома, не выходите на улицу! Не передвигайтесь по городу. Жильцам нижних этажей рекомендуем закрыть окна и не выходить на открытые балконы. Повторяю, с 19 часов будет проводиться дезинфекция города…

Обработка улиц началась вечером 30 марта. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Обработка улиц началась вечером 30 марта. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

- Можно ли после этой обработки выгуливать собак, опасно ли для животных это вещество? - интересовались рязанцы.

Но какое-то время все эти вопросы оставались без ответа. До тех пор, пока 31 марта в региональном управлении Роспотребнадзора не рассказали, что для дезинфекции улиц использовался однопроцентный раствор гипохлорита натрия.

И, несмотря на заявления санитарных врачей о полной безопасности данного раствора для человека, у людей возникли сомнения, как он может отразиться на домашних животных, птицах и растениях.

«ВИРУС НЕ ЛЮБИТ ЩЕЛОЧНУЮ СРЕДУ»

«Комсомолка» попросила специалистов рассказать специалистов об этой стороне вопроса.

- В целом это вещество достаточно безопасно для людей и животных, - поделился кандидат биологических наук, доцент Антон Барановский. - Но для природы в целом в этой обработке ничего хорошего нет. Потому что впоследствии все это смывается в водоемы, а следовательно, меняется солевой режим. Для обитателей водоемов это довольно чувствительно, а по негативному воздействию для окружающей среды может сравниться с обработкой полей удобрениями.

- Безусловно, нюхать и лизать его не надо, а так в для животных это вещество вполне безопасно, - рассказала кандидат ветеринарных наук Маргарита Кочерга. - В любом случае это гораздо безопаснее, чем зимняя обработка улиц реагентами. Что касается борьбы с коронавирусом, согласно той информации которая нам известна, он не любит щелочную среду. Так что использование для дезинфекции раствора гипохлорита натрия вполне оправдано.

Детские площадки в зоне особого внимания. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Детские площадки в зоне особого внимания. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

СПРАВКА «КП»

Гипохлорит натрия — это натриевая соль хлорноватистой кислоты. Устаревшие названия химиката - «лабарракова вода» и «жавелевая вода».

Водный раствор имеет резкий запах хлора и обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Во всех районах Рязанской области началась дезинфекция

Химикатами обрабатывают места общественного пользования (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24
В Ряжском районе суд вынес вердикт мужчине, бродившему по полю с металлоискателем
В Рязанском районе жителей просят самим дезинфицировать подъезды
Юрий Фурфурак стал новым начальником управления благоустройства Рязани
Апрельские отключения ГВС в Рязани перенесли
Коронавирус в Рязани: жители пожаловались на плохую уборку подъездов
Рязанский митрополит Марк о коронавирусе: сам Господь закрыл в дни Великого поста театры и рестораны
Из-за мобильного телефона рязанка получила ожоги 18% тела
Коронавирус в Рязани: из обсерватора выписали девять человек
Коронавирус в Рязани: временно прекращена регистрация браков и разводов
Рязанская УК начала доставлять продукты питания и медикаменты
В Рязани случился самый теплый март в истории метеонаблюдений
Рослесхоз включил Рязанскую область в зону риска лесных пожаров
Рязанских работодателей просят докладывать о занятости своих работников
Коронавирус в Рязани: создана карта магазинов
В Рязань закупают 10 аппаратов искусственной вентиляции легких