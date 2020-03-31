Во всех районах Рязанской области началась дезинфекция
Во всех районах области началась дезинфекция основных объектов и мест общего пользования. Об этом сообщает оперативная группа.
Напомним, по всему региону действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 30 марта в Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции для граждан.
«Оперативный штаб призывает рязанцев соблюдать его и оставаться дома», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU