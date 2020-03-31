31 Март 2020 2020-03-31T18:41:29+03:00

Коронавирус в Рязани: во всех районах Рязанской области началась дезинфекция. Фото оперштаб Рязанской области.

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Во всех районах области началась дезинфекция основных объектов и мест общего пользования. Об этом сообщает оперативная группа.

Напомним, по всему региону действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 30 марта в Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции для граждан.

«Оперативный штаб призывает рязанцев соблюдать его и оставаться дома», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU