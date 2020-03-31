Дезинфекция улиц Рязани: стало известно, каким химикатом поливали дороги города

31 Март 2020 2020-03-31T19:02:14+03:00

Роспотребнадзор рассказал, чем был наполнены баки спецмашин для дезинфекции улиц Рязани

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В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, каким химикатом 30 марта дезинфицировали дороги и тротуары Рязани.

Как сообщили в ведомстве, баки спецмашин были наполнены однопроцентным гипохлоритом натрия. По словам санитарных врачей, для человека этот раствор безопасен.

Напомним, 30 марта большую часть улиц Рязани поливали специальным раствором, который рекомендовал Роспотребнадзор, для профилактики коронавируса (читать подробнее и смотреть видео).

СПРАВКА «КП»

Гипохлорит натрия — это натриевая соль хлорноватистой кислоты. Устаревшие названия химиката - «лабарракова вода» и «жавелевая вода».

Водный раствор имеет резкий запах хлора и обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта.

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ИСТОЧНИК KP.RU