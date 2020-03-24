Зоозащитница Марина Селезнева: Я прикую себя с собакой к администрации Рязани и никуда отсюда не уйду

В начале марта «Комсомолка» опубликовала статью «Собачий ад: почему, попав в приют, животные вынуждены поедать друг друга?», которая вызвала бурю комментариев от зоозащитников разных мастей. Вкратце напомним, работник МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Сергей Селиванов выложил в сеть несколько жутких видео, в которых показано, в каких условиях содержатся собаки: битком забитые вольеры, мертвые щенки, животные, пожирающие друг друга, и холодильник, где рядом с мясом для кормления до потолка складированы трупы собак.

ЛОВЕЦ=ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Уже на следующий день после публикации материала в «Комсомолке» директор МБУ Марина Селезнева проводила экскурсии на питомнике и комментировала рязанским СМИ, что все совсем не так, как было представлено. Да, трупы хранились в холодильнике вместе с мясом, но мясо это было не для кормления собак, а для утилизации. Почему не было утилизации? Потому что ООО «Ветсанутильзавод» был закрыт постановлением районного суда.

Марина Селезнева признает, что она, может, плохо разбирается в документах, но только не в собаках. Фото стоп-кадр программы "Поговорим" телеканала ТКР.

— Мы утилизируем трупы, остатки еды и испорченные продукты, — сказала Марина Селезнева. — Нормальную же еду храним в ларях. Обычно они стоят пустыми. Сложилась такая ситуация, что у нас портилось все, вот мы и забили большой холодильник неликвидом. Холодильник даже треснул - это правда. Но он треснул не потому, что там много трупов, как говорил Селиванов, а потому что конструкция складная. Чуть двинул, зашел в него, дверь захлопнул - и он разошелся.

По словам Селезневой, бюджет МБУ составляет около 10 млн рублей в год, из них почти 8,7 млн уходит на зарплату работникам, а остальные - 1,4 млн рублей на отлов: бензин, ремонт, газ, вода, крупа, свет.

— Вот мы можем выжить на этих условиях так, чтобы у нас не было таких вот жмуров, которые реально друг друга жрут? Не можем. Поэтому у нас очень много все делается через благотворителей. У нас в штате нет кадровика, юриста. У нас есть два бухгалтера, экономист, директор и диспетчер.

— У Селиванова удостоверение, в котором указано, что он ловец, а в трудовом договоре - подсобный рабочий. Нет противоречия?

— А какая разница? Удостоверения мы даем, чтобы они показывали людям, что мы действительно сотрудники организации по отлову собак. Бывает, что люди бросаются на наши машины. Они еще помнят «Лайку», которая ездила и убивала собак. Поэтому, если в удостоверении будет написано «подсобный рабочий», что подумают люди? Сейчас благодаря Сереже [Селиванову] у нас встала стерилизация, все работы. Первый раз он показал видео с трупами 16 января, а 17 января у меня день рождения. Весь мой день рождения меня таскали по правительствам, затаскали просто кошмар. Сейчас, зная, что у меня трагедия в семье, он опять начал эту пиар-акцию. Он прямым текстом нашим сотрудникам говорил: «Вы не будете жрать, вы не будете спать, вы начнете все бухать». Но это еще не все, зная, что я и несколько сотрудников по этическим соображениям не едим мясо, сказал однажды: «Вы и мясо жрать начнете, потому что у вас сил жить не останется». Вот как к нему относиться?

Утро на Центролите. Собаки всю ночь провели под дождем под открытым небом.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, ЧТОБЫ РАБОТАЛИ НЕ ДЕБИЛЫ

По словам директора приюта, конфликт между Селивановым и руководством МБУ начался через несколько месяцев после того, как он устроился на предприятие. Сначала ходил чебуреки ел, вместо того, чтобы работать, потом начались больничные, отлынивания от работы якобы из-за больной руки, ну а дальше требования спецодежды и надбавок за вредность.

— Говорим: у нас не может быть таких доплат, потому что по Уставу, мы - Городская служба по контролю за безнадзорными животными, мы занимаемся уборкой города. Вот не прописаны у нас функции «ловца». Мы понимаем, что это сложная работа, но скажите, какая зарплата должна быть у подсобного рабочего? Они получают 25 тысяч рублей. Почему у них такая зарплата? Потому что надбавка за личный коэффициент - 270%. Мы объяснили ему, что у всех максимальная надбавка, которая только возможна по трудовому законодательству. Чтобы они не получали по 9 тысяч, как все подсобные рабочие в дирекциях. Чтобы к нам на работу шли не дебилы и алкаши, а нормальные, здоровые люди. Но официально вредность мы провести не можем. Ему говорили: не нравится работа, не устраивает зарплата, тяжело слишком - увольняйся.

Сейчас Селиванова никто увольнять не хочет, «никогда он так не работал, никаких претензий». Как говорит Селезнева, порой за него даже переживать начинают, как бы не умер от нагрузок.

— Если бы мы хотели его уволить, мы бы давно уже это сделали. На него было столько жалоб, что дай ход хотя бы одной - его бы уже здесь не было. Но мы ничего не фиксируем в отличие от него, мы работаем.

ПРЕДПИСАНИЯ И ПРОВЕРКИ МВД

Как бы там ни было, но жалобы-заявления Селиванова возымели действие. Роспотребнадзор провел административное расследование в отношении МБУ и зафиксировал ряд нарушений, в том числе - по организации иммунопрофилактики бешенства.

Сергей Селиванов — ловец-подсобный рабочий. Удостоверение выдается для того, чтобы люди не бросались на машины.

«Охват сотрудников, имеющих профессиональный риск заражения бешенством, составляет 67%, за счет лиц, принятых на работу в сентябре-ноябре 2019 года. При проведении осмотра помещений выявлены нарушения санитарного законодательства в части санитарно-бытового обеспечения. За выявленные нарушения составлены протоколы об административном правонарушении», - сообщают в ведомстве.

Кроме того, заинтересовалась деятельностью МБУ и рязанская полиция.

— В начале года в органы полиции поступила информация, что в одном из муниципальных учреждений, занимающемся контролем за безнадзорными животными, нарушается расходование бюджетных средств, — сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Рязанской области. — В настоящее время проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

— Да, у нас сейчас есть определенные предписания: провести медкомиссию среди сотрудников, еще какие-то моменты. Мы будем это делать, — говорит Селезнева. — У нас изъяли Устав, все сопроводительные документы, акты - у нас ничего нет. Мы не можем сдать даже отчетность в налоговую.

Еда для животных валяется прямо на территории.

— С сентября по 10 марта я находилась на больничном, — продолжает директор МБУ. — Это не в оправдание... Поэтому я что-то могу не знать. Я не знаю, что с нами хочет сделать Селиванов, но мы в это вложили все. Мне говорят: увольняйся уже, но здесь мои 800 собак, и пока 800 собак здесь будут - я не уйду никогда. Пусть меня посадят, лишат чего хотят, отстранят от должности, обольют грязью - здесь мои 800 собак. Я не знаю, кому это все достанется, и кто все это будет делать... Я прикую себя с собакой к администрации и никуда отсюда не уйду. Я боролась за закрытие «Лайки», проводила митинги против убийства-отстрела животных, и то, что меня сейчас ровняют с грязью... Когда создавалась организация, у нас не было 800 посадочных мест, поэтому все в процессе развивается, все докупается. Да, у нас все идет тяжело. Администрация города не обязана нас финансировать, у нее нет обязательств реализовывать отлов и приют. Такие обязательства по федеральному закону есть у области. Сейчас МБУ работает, так сказать, в рамках «доброго решения». Мы - единственное МБУ в России, вообще единственное!

Продолжение следует. В следующей статье вы узнаете, как в МБУ утилизируют медицинские препараты, что происходило с трупами животных, пока не работал «Ветутильзавод», и многое другое.

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