2020-03-24T17:27:39+03:00
Общество

Зоозащитница Марина Селезнева: Я прикую себя с собакой к администрации Рязани и никуда отсюда не уйду

Полиция продолжает проверку финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Городская служба по охране за безнадзорными животными»
Александр ЕФАНОВ
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Утро на Центролите. Собаки всю ночь провели под дождем под открытым небом.Утро на Центролите. Собаки всю ночь провели под дождем под открытым небом.
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В начале марта «Комсомолка» опубликовала статью «Собачий ад: почему, попав в приют, животные вынуждены поедать друг друга?», которая вызвала бурю комментариев от зоозащитников разных мастей. Вкратце напомним, работник МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Сергей Селиванов выложил в сеть несколько жутких видео, в которых показано, в каких условиях содержатся собаки: битком забитые вольеры, мертвые щенки, животные, пожирающие друг друга, и холодильник, где рядом с мясом для кормления до потолка складированы трупы собак.

ЛОВЕЦ=ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Уже на следующий день после публикации материала в «Комсомолке» директор МБУ Марина Селезнева проводила экскурсии на питомнике и комментировала рязанским СМИ, что все совсем не так, как было представлено. Да, трупы хранились в холодильнике вместе с мясом, но мясо это было не для кормления собак, а для утилизации. Почему не было утилизации? Потому что ООО «Ветсанутильзавод» был закрыт постановлением районного суда.

Марина Селезнева признает, что она, может, плохо разбирается в документах, но только не в собаках. Фото стоп-кадр программы "Поговорим" телеканала ТКР.

Марина Селезнева признает, что она, может, плохо разбирается в документах, но только не в собаках. Фото стоп-кадр программы "Поговорим" телеканала ТКР.

— Мы утилизируем трупы, остатки еды и испорченные продукты, — сказала Марина Селезнева. — Нормальную же еду храним в ларях. Обычно они стоят пустыми. Сложилась такая ситуация, что у нас портилось все, вот мы и забили большой холодильник неликвидом. Холодильник даже треснул - это правда. Но он треснул не потому, что там много трупов, как говорил Селиванов, а потому что конструкция складная. Чуть двинул, зашел в него, дверь захлопнул - и он разошелся.

По словам Селезневой, бюджет МБУ составляет около 10 млн рублей в год, из них почти 8,7 млн уходит на зарплату работникам, а остальные - 1,4 млн рублей на отлов: бензин, ремонт, газ, вода, крупа, свет.

— Вот мы можем выжить на этих условиях так, чтобы у нас не было таких вот жмуров, которые реально друг друга жрут? Не можем. Поэтому у нас очень много все делается через благотворителей. У нас в штате нет кадровика, юриста. У нас есть два бухгалтера, экономист, директор и диспетчер.

— У Селиванова удостоверение, в котором указано, что он ловец, а в трудовом договоре - подсобный рабочий. Нет противоречия?

— А какая разница? Удостоверения мы даем, чтобы они показывали людям, что мы действительно сотрудники организации по отлову собак. Бывает, что люди бросаются на наши машины. Они еще помнят «Лайку», которая ездила и убивала собак. Поэтому, если в удостоверении будет написано «подсобный рабочий», что подумают люди? Сейчас благодаря Сереже [Селиванову] у нас встала стерилизация, все работы. Первый раз он показал видео с трупами 16 января, а 17 января у меня день рождения. Весь мой день рождения меня таскали по правительствам, затаскали просто кошмар. Сейчас, зная, что у меня трагедия в семье, он опять начал эту пиар-акцию. Он прямым текстом нашим сотрудникам говорил: «Вы не будете жрать, вы не будете спать, вы начнете все бухать». Но это еще не все, зная, что я и несколько сотрудников по этическим соображениям не едим мясо, сказал однажды: «Вы и мясо жрать начнете, потому что у вас сил жить не останется». Вот как к нему относиться?

Утро на Центролите. Собаки всю ночь провели под дождем под открытым небом.

Утро на Центролите. Собаки всю ночь провели под дождем под открытым небом.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, ЧТОБЫ РАБОТАЛИ НЕ ДЕБИЛЫ

По словам директора приюта, конфликт между Селивановым и руководством МБУ начался через несколько месяцев после того, как он устроился на предприятие. Сначала ходил чебуреки ел, вместо того, чтобы работать, потом начались больничные, отлынивания от работы якобы из-за больной руки, ну а дальше требования спецодежды и надбавок за вредность.

— Говорим: у нас не может быть таких доплат, потому что по Уставу, мы - Городская служба по контролю за безнадзорными животными, мы занимаемся уборкой города. Вот не прописаны у нас функции «ловца». Мы понимаем, что это сложная работа, но скажите, какая зарплата должна быть у подсобного рабочего? Они получают 25 тысяч рублей. Почему у них такая зарплата? Потому что надбавка за личный коэффициент - 270%. Мы объяснили ему, что у всех максимальная надбавка, которая только возможна по трудовому законодательству. Чтобы они не получали по 9 тысяч, как все подсобные рабочие в дирекциях. Чтобы к нам на работу шли не дебилы и алкаши, а нормальные, здоровые люди. Но официально вредность мы провести не можем. Ему говорили: не нравится работа, не устраивает зарплата, тяжело слишком - увольняйся.

Сейчас Селиванова никто увольнять не хочет, «никогда он так не работал, никаких претензий». Как говорит Селезнева, порой за него даже переживать начинают, как бы не умер от нагрузок.

— Если бы мы хотели его уволить, мы бы давно уже это сделали. На него было столько жалоб, что дай ход хотя бы одной - его бы уже здесь не было. Но мы ничего не фиксируем в отличие от него, мы работаем.

ПРЕДПИСАНИЯ И ПРОВЕРКИ МВД

Как бы там ни было, но жалобы-заявления Селиванова возымели действие. Роспотребнадзор провел административное расследование в отношении МБУ и зафиксировал ряд нарушений, в том числе - по организации иммунопрофилактики бешенства.

Сергей Селиванов — ловец-подсобный рабочий. Удостоверение выдается для того, чтобы люди не бросались на машины.

Сергей Селиванов — ловец-подсобный рабочий. Удостоверение выдается для того, чтобы люди не бросались на машины.

«Охват сотрудников, имеющих профессиональный риск заражения бешенством, составляет 67%, за счет лиц, принятых на работу в сентябре-ноябре 2019 года. При проведении осмотра помещений выявлены нарушения санитарного законодательства в части санитарно-бытового обеспечения. За выявленные нарушения составлены протоколы об административном правонарушении», - сообщают в ведомстве.

Кроме того, заинтересовалась деятельностью МБУ и рязанская полиция.

— В начале года в органы полиции поступила информация, что в одном из муниципальных учреждений, занимающемся контролем за безнадзорными животными, нарушается расходование бюджетных средств, — сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Рязанской области. — В настоящее время проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

— Да, у нас сейчас есть определенные предписания: провести медкомиссию среди сотрудников, еще какие-то моменты. Мы будем это делать, — говорит Селезнева. — У нас изъяли Устав, все сопроводительные документы, акты - у нас ничего нет. Мы не можем сдать даже отчетность в налоговую.

Еда для животных валяется прямо на территории.

Еда для животных валяется прямо на территории.

— С сентября по 10 марта я находилась на больничном, — продолжает директор МБУ. — Это не в оправдание... Поэтому я что-то могу не знать. Я не знаю, что с нами хочет сделать Селиванов, но мы в это вложили все. Мне говорят: увольняйся уже, но здесь мои 800 собак, и пока 800 собак здесь будут - я не уйду никогда. Пусть меня посадят, лишат чего хотят, отстранят от должности, обольют грязью - здесь мои 800 собак. Я не знаю, кому это все достанется, и кто все это будет делать... Я прикую себя с собакой к администрации и никуда отсюда не уйду. Я боролась за закрытие «Лайки», проводила митинги против убийства-отстрела животных, и то, что меня сейчас ровняют с грязью... Когда создавалась организация, у нас не было 800 посадочных мест, поэтому все в процессе развивается, все докупается. Да, у нас все идет тяжело. Администрация города не обязана нас финансировать, у нее нет обязательств реализовывать отлов и приют. Такие обязательства по федеральному закону есть у области. Сейчас МБУ работает, так сказать, в рамках «доброго решения». Мы - единственное МБУ в России, вообще единственное!

Продолжение следует. В следующей статье вы узнаете, как в МБУ утилизируют медицинские препараты, что происходило с трупами животных, пока не работал «Ветутильзавод», и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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