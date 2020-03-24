Полиция проверяет расходование бюджетных денег рязанскими зоозащитниками

24 Март 2020 2020-03-24T08:01:34+03:00

Оперативники изъяли из МБУ «Городская служба по охране за безнадзорными животными» все документы

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Правоохранительные органы проводят проверку в отношении рязанских зоозащитников. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении МВД.

— В начале года в органы полиции поступила информация, что в одном из муниципальных учреждений, занимающемся контролем за безнадзорными животными, нарушается расходование бюджетных средств, — сказали в УМВД России по Рязанской области. — В настоящее время проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как стало из известно редакции, речь идет о МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».

— У нас изъяли Устав, все сопроводительные документы, акты - у нас ничего нет. Мы не можем сдать даже отчетность в налоговую, — сообщила директор муниципального учреждения Марина Селезнева.

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ИСТОЧНИК KP.RU