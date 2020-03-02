Собачий ад: почему, попав в приют, животные вынуждены поедать друг друга?

В последних числах февраля в офисе муниципального предприятия МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными» прошли обыски. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли у рязанских зоозащитников все документы для последующих проверок. Информация об этом появилась в социальных сетях от анонимного пользователя. А к сообщению были прикреплены десять видеозаписей с таким содержанием, перед демонстрацией которого обычно предупреждают: «Уберите от экранов детей и беременных женщин».

ХОЛОДИЛЬНИК РАЗЛЕТАЕТСЯ ОТ ТРУПОВ

И правда, кадры не для слабонервных: битком забитые вольеры, в которых находятся взрослые собаки и щенки. Тут же валяются мертвые животные, которых буквально пожирают их сородичи. И холодильник, где рядом с мясом для кормления обитателей пункта передержки грудой до потолка складированы трупы собак.

Чтобы достать мясо и колбасу, нужно пробраться через трупы животных.

«В январе 2020 года в МБУ прошли проверки Роспотребнадзора и инспекции по труду, - пишет аноним. - По результатам проверок были выписаны многотысячные штрафы. Отлов собак в Рязани проводится незаконно, так как все ловцы проведены в МБУ подсобными рабочими, а они не имеют право пользоваться ветеринарными препаратами».

«Комсомолка» смогла найти автора этих сообщений и видеороликов. Это Сергей Селиванов, работник МБУ, в прошлом военный дрессировщик. После публикации видео из пункта передержки на проезде Яблочкова и жалоб во все инстанции его перевели на другой питомник - Центролит.

— На Центролите ситуация, я бы сказал, не лучше. Тоже попрошайничают много, холодильников нет. Мясо хранить негде - и все это валяется прямо у ворот со стороны Южной окружной. Но проблем у них, все-таки, меньше, тут есть люди, которые за свои деньги собак лечат, выхаживают, — рассказывает Сергей. — А на Яблочкова... Это я еще не все видео выложил. У нас после Нового года там скопилось столько трупов, что большой холодильник, из которого мясо достают, просто разлетелся.

Сергей Селиванов, в прошлом военный дрессировщик, отважился пойти против зоозащитников.

По словам работника МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными», вся вина в том, что директор предприятия Марина Селезнева, известная в Рязани зоозащитница, не умеет руководить.

— Проблема в пиаре. Человек не умеет руководить, да и не хочет, похоже. Она хочет быть знаменитой. Вот все, что касается не пиара, это ей не нужно. Ей важно, чтобы люди знали, что она какую-то собачку спасла где-то за воротами, а тут... какой-то ад. Вот смотрите, собак привозят, и всех помещают в общий вольер: больные, здоровые - не важно. Да и должно быть в питомнике не более 70 собак по нормам, а там сейчас 206-209 животных.

— А что делать нужно, по-вашему? Ну нет места.

— Это элементарно. Во-первых, как говорила бухгалтер, финансирование идет на 100 собак. То есть, всех остальных за бюджетный счет кормят, держат. Есть закон: поймал, стерилизовал, чипировал и выпустил. Этот закон не соблюдается, поэтому такое количество собак. А так они пишут: «У нас 700 собак, люди добрые, помогите». А питомник ведь бюджетный, вот сейчас правоохранительные органы выясняют, куда и на что тратились деньги. Я военный дрессировщик, у меня хоть какое-то кинологическое образование, а у других и этого нет.

МБУ НА СМЕНУ «ЛАЙКЕ»

Напомним, МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными» создали в августе 2016 года. До этого в Рязани работало МП «Лайка», которое очень не устраивало защитников животных. Собак якобы на улицах отстреливали, а потом сжигали. Претензии к «Лайке» были и у прокуратуры, которая неоднократно инициировала проверки после обращений граждан, преимущественно - зоозащитников, в том числе с участием Государственной инспекции по ветеринарии. Надзорные органы выявляли множество нарушений ветеринарных требований и добросовестно штрафовали МП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/764154" frameborder="0"></iframe> Собаке снимают швы в «стерильных» условиях.

После создания МБУ шум вокруг отлова животных стих. Марина Селезнева, которую назначили руководить предприятием, неоднократно заявляла в СМИ, что теперь отлавливать животных в Рязани будут гуманно, с использованием наркоза, чтобы не допустить гибели собак.

— Животные будут содержаться в хороших условиях, получать пищу и уход. Минимальный срок передержки составляет семь дней. Однако отмечу, что уход за собаками требует немалых затрат, поэтому мы планируем содержать максимальное количество собак не за бюджетные средства, а с помощью благотворителей, — сказала однажды директор МБУ.

В одном и том же вольере находятся взрослые и щенки, живые и мертвые.

«Комсомолка» пыталась дозвониться до Марины Селезневой, но она трубку не брала. Причину журналистам объяснила ее заместитель Валерия Амелькина - причина личная, никакого отношения к этой ситуации не имеет, поэтому озвучивать ее не будем.

В то же время сама Амелькина на просьбу прокомментировать эти видео, сообщила следующее:

— Марина [Селезнева] даст комментарии позже. Я одно могу сказать, мы открыты всегда для посещений, к нам приходят волонтеры. Все знают наше отношение к животным.

ОТКРЫТЫ, НО ЗАКРЫТЫ

Заявленная открытость приюта «для всех и всегда» на деле оказалась пшиком - дальше проходной журналиста не пустили, прикрывшись распоряжением городской администрации. Администрация, в свою очередь, также не горела желанием дать дорогу СМИ:

— Мы подготовим сейчас информацию по МБУ и все вам дадим. По поводу прохода на территорию давайте чуть позже. Это муниципальное предприятие. И оно на территории не одно (у МБУ и МП «Спецавтобаза по уборке города» одна проходная - Ред.). Тоже с пониманием отнеситесь, пожалуйста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/764026" frameborder="0"></iframe> Ад в пункте передержки собак в Рязани.МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными» создали в августе 2016 года после многочисленной критики со стороны рязанских защитников животных.

На момент сдачи номера в печать и публикации на сайте официальных комментариев от УМВД России по Рязанской области и администрации Рязани получить не удалось. В исполнительном органе власти несколько часов согласовывали справку для СМИ, но так, видимо, и не согласовали.

Продолжение следует.

В ТЕМУ

Во время ожидания на проходной одна из сотрудниц МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными» показала корреспонденту «Комсомолки» с телефона фотографию, на которой мужчина в камуфлированной форме, якобы тот самый автор жутких видеороликов, держит за загривок большого пса. И пояснила, что это жестокое обращение с животными. Дескать, сотрудник МБУ во время отлова за шею на петлю поймал собаку и поднял вертикально, позируя на камеру.

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