Собаку Матрену, с которой сняли скальп – спасли. Теперь ей ищут дом

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:15:03+03:00

Рязанские зоозащитники рассказали, как чувствует себя животное после страшной осень прошлого года

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Собаке Матрене, которой в сентябре прошлого года неизвестные сняли часть скальпа и оторвали ухо, выздоровела, и теперь ждет дом.

«Починили, стерилизовали, привили, поклонников у нее было масса. И что? И все, сиди, Матрена, ты не чихуа, чтобы нравиться всем. А Матрешка-то золотце. Ей даже будка подойдет на огороженной территории, про выделенный кусочек у двери мы даже не мечтаем. Главное условие - вблизи не должно быть кошек. Они для особенной собаки враги почему-то.

Когда привыкает к человеку, с большой радостью и страхом даст себя погладить. Не дебоширит, не носится как лань, просто тихо ловит солнечные лучи и радуется каждому дню. Возраст около 6 лет», — пишут зоозащитники.

Напомним, Матрену осенью нашли активисты приюта для бездомных животных «Зверополис». Зоозащитники сделали все, чтобы спасти собаку.

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По всем вопросам по Матрене, звоните по телефону: 8 (996) 910-0520.

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ИСТОЧНИК KP.RU