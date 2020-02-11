Собачий концлагерь: рязанец торговал на Avito истощенными щенками далматинца
Рязанец торговал на Avito щенками (метисы далматинца). Каждый по 100 рублей. Мужчина приложил фотографии истощенных животных, а в описании указал:
«Отдам щенков метисов. Мать далматинец, породистая, отец х/з. Сейчас им уже 2 месяца. Едят сами. Очень добрые выразительные глаза».
Фото: Авито.
Но, судя по фотографиям, щенки с матерью пищу не видели уже очень давно.
Фото: Авито.
Животных на сайте объявлений случайно увидели рязанские зоозащитники, договорились с хозяином и решили их забрать.
«Когда приехали, выяснилось, что щенков уже куда-то вывезли и выбросили, а в квартире осталась только их мама Джессика. На фото и видео прекрасно видно ее состояние, никакие слова тут не нужны, — пишут волонтеры приюта для бездомных животных "Зверополис". — Собаку, естественно, забрали. Сейчас она на платной передержке, лечится, постепенно привыкает к тому, что еда не пропадет на долгие голодные дни, а будет всегда. Для нее самый страшный кошмар в прошлом. Но не для щенков: их бросили предположительно в районе Южного промузла. Очень нужна помощь добровольцев для их поиска!»
Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.
— Хозяин собаки нам просто сказал, что у него нет денег ее кормить, и отдал Джессику нам. Сейчас мы находимся в отделении полиции, но у нас не хотят принимать заявление. Ждем опытного в этих делах человека, который нам бы помог, — говорит волонтер Инна Павловна. — Собаку уже осмотрел врач, поставил диагноз кахексия (крайнее истощение организма – Ред.) и травма левого века.
Полиция отказывается принимать заявление по факту издавательства над собакой.
Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По всем вопросам о помощи Джессике, звоните Инне Павловне по телефону: 8 (996) 910-0520.
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ИСТОЧНИК KP.RU