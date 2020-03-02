Канищевский живодер подкладывал растерзанных щенков три дня подряд

2 Март 2020 2020-03-02T11:30:36+03:00

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В Рязани полиция начала проверку по заявлению о бесчеловечной расправе над щенятами. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области. Информация, напомним, поступила из микрорайона Канищево.

Местные уверены, что в гаражном комплексе, где живут собаки, орудует живодер:

- Одна вот только чудом осталась с переломанной челюстью. Других он украл, где-то держит и, начиная с пятницы, каждое утро… подкладывает: уже пять щенков без головы и шесть, которые постарше, просто умерли (видимо, из-за отравления – Ред.), - рассказала жительница микрорайона.

По словам женщины, мучитель «вырезает собакам черепушки, ломает ноги» и в растерзанном виде кладет на видное место.

Кстати, выжившей малышке, которой дали кличку Вита, уже собрали необходимые средства на лечение и уход. Несмотря на это, люди продолжают перечислять различные суммы. Теперь ей и другим не попавшим к живодеру щенятам ищут дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU