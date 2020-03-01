В Рязани ищут дом для спасенных от живодера щенят

1 Март 2020 2020-03-01T13:29:50+03:00

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В Рязани неравнодушные люди ищут передержку с медицинским уходом для нескольких щенят. Один из них чудом выжил после расправы, которую учинил живодер. У малышки была сломана челюсть и наполовину оторван язык. Ее прооперировали.

Остальной помет постигла худшая участь:

- Рядом лежал ее [найденной девочки] мертвый брат, а через дорогу ещё один щенок… без головы, - рассказала нашедшая их девушка.

Такую картину она увидела утром 28 февраля в одном из гаражных комплексов в микрорайоне Канищево. На следующий день нашлись еще три растерзанных и обезглавленных щенка. Их всех похоронили.

- Несколько дней назад видели мужика, который бегал с лопатой за собаками, - сообщает очевидица со слов местных работников.

Выжившую крошку (ее назвали Вита) пока поместили на платную передержку и объявили сбор средств. Также ищут дом для четырех других щенков, которых забрали от гаражей, опасаясь за их судьбу. Более подробная информация и контакты в постах по ссылкам.

Полиция проводит проверку по факту жестокой расправы над животными.

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ИСТОЧНИК KP.RU