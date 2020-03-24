В Рязани на стройке хотят забетонировать восемь щенков
На стройке в Рязани хотят забетонировать восемь щенков. Об этом сообщается в группе приюта для бездомных животных «Зверополис».
«Я приехал в Рязань на пару дней, не местный. Заселился по адресу: улица Брестская, 1. Рядом со мной строится дом, и под крыльцом этого дома скулят щенята. Рабочие прикрыли выход для них, а прораб приказал забетонировать. Помогите пристроить, жалко щенят», — пишет Руслан Белый.
На улице Брестской в Рязани хотят забетонировать щенков.Источник видео: РРОО приют для бездомных животных "Зверополис" | Руслан Белый.
По словам мужчины, рядом бегает дворняжка-сука, пытается открыть доступ, пока рабочих нет.
«Если никуда не смогу пристроить, просто освобожу выход, как они уйдут», — написал очевидец.
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ИСТОЧНИК KP.RU