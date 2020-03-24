В Рязани на стройке хотят забетонировать восемь щенков

24 Март 2020 2020-03-24T11:21:51+03:00

Собаки поселились под крыльцом строящегося дома. Рабочие закрыли им выход, а прораб якобы приказал решить вопрос более радикальным методом [видео]

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На стройке в Рязани хотят забетонировать восемь щенков. Об этом сообщается в группе приюта для бездомных животных «Зверополис».

«Я приехал в Рязань на пару дней, не местный. Заселился по адресу: улица Брестская, 1. Рядом со мной строится дом, и под крыльцом этого дома скулят щенята. Рабочие прикрыли выход для них, а прораб приказал забетонировать. Помогите пристроить, жалко щенят», — пишет Руслан Белый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/768392" frameborder="0"></iframe> На улице Брестской в Рязани хотят забетонировать щенков.Источник видео: РРОО приют для бездомных животных "Зверополис" | Руслан Белый.

По словам мужчины, рядом бегает дворняжка-сука, пытается открыть доступ, пока рабочих нет.

«Если никуда не смогу пристроить, просто освобожу выход, как они уйдут», — написал очевидец.

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ИСТОЧНИК KP.RU