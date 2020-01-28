Как, изменив одну букву в названии известного банка, кооператив привлекает деньги рязанцев

Минувший год запомнился рязанцам целой чередой закрытий кредитно-потребительских кооперативов и, как следствие, обманутыми людьми, вложившими в них свои накопления. За год лопнули сразу три подобных организации: «Капитал Инвест», «Честный капитал» и «Финанс Инвест». Все они привлекали денежные средства рязанцев под проценты, значительно превышающие те, что предлагают коммерческие банки. В результате в отношении владельцев этих компаний были возбуждены уголовные дела, а члены таких кооперативов до сих пор не могут получить назад свои деньги. В большинстве случаев пострадавшими оказывались люди пенсионного возраста, поверившие дельцам, обещавшим им золотые горы, а на практике просто обманувшим всех этих людей.

ОДНА БУКВА МЕНЯЕТ ВСЕ

Казалось бы, люди должны были сделать выводы и перестать доверять подобным организациям, но нет, от желающих вложиться, по-прежнему нет отбоя. Так, по данным рязанского отделения Центробанка России по ЦФО, по состоянию на 17 января 2020 года в регионе зарегистрированы и действуют 12 кредитно-потребительских кооперативов (КПК). По трем из них принято решение о ликвидации. Также на территории Рязанской области работают обособленные структурные подразделения около десятка инорегиональных КПК. Среди последних значится организация с удивительным названием «Розсельхоз». Она использует схожие с АО «Россельхозбанк» эмблему, оформление интернет-сайта в желто-зеленых оттенках, а также фонетическое сходство в части произношения своего наименования: «Рос(з)сельхоз». В рекламе этого КПК сообщается, что, став его членом, можно получить неплохие проценты с вложенных средств, а также то, что все вложения застрахованы, так как у организации заключен бессрочный контракт с неким Межрегиональным потребительским обществом взаимного страхования. Любопытно, что в этом же обществе, якобы, были застрахованы вклады и у лопнувшего ранее кооператива «Финанс Инвест».

Фото: Константин МОГИЛИН.

ЗАСТРАХОВАНЫ, НО НЕ БЕССРОЧНО

В Межрегиональном потребительском обществе взаимного страхования корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что у них с КПК «Розсельхоз» есть действующий договор, однако уточнили, что он не бессрочный, как пишут на сайте и в рекламе, а заключен всего лишь на один год с возможностью продления.

Тем временем в пресс-службе рязанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» сообщили, что в курсе существования организации-омофона и даже обратились по данному факту в антимонопольное ведомство.

– Сообщаем, что в настоящее время на рассмотрении управления Федеральной антимонопольной службы по Тульской области находится дело по признакам нарушения законодательства о рекламе, возбужденное по заявлению Рязанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в отношении КПК «Розсельхоз». По состоянию на 24 января рассмотрение дела не завершено, решение не вынесено, – пояснили в банке.

Как бы то ни было, перед тем как стать пайщиком кредитно-потребительского кооператива отнеситесь очень внимательно к выбору организации. Информация о КПК размещается на сайте Банка России в едином реестре саморегулируемых организаций и государственном реестре кооперативов. Подходите с умом к выбору компании, которой вы хотите доверить свои деньги или получить заем. Если вы не обнаружили ее в реестре или организация внесена туда, но нарушает правила, обратитесь в интернет-приемную Банка России и подайте заявление в правоохранительные органы.

А КАК У НИХ

Кооператив уже наказали в Липецкой области

Липецкое УФАС возбудило дело в отношении КПК «Розсельхоз». Антимонопольщикам пожаловались на то, что организация вводит в заблуждение потребителей. Проверив эту информацию, в ведомстве пришли к выводу, что КПК нарушил законодательство о рекламе и предложили ему прекратить использовать название-омофон на территории Липецкой области, а также отказаться от использования элементов маркетинга, способных создать ложное впечатление о причастности к АО «Россельхозбанк». Но КПК не исполнил предупреждение Липецкого УФАС. Возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

*Омофоны – слова, которые слышатся одинаково, но пишутся по-разному.

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