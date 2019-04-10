2019-04-10T21:11:15+03:00
Происшествия

Рязанская полиция ищет пострадавших вкладчиков закрытого кооператива

Всех, кто не может получить свои деньги у закрывшегося «Финанс Инвеста», просят связаться со следователями
Сергей ЮРЧЕНКО
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В последних числах марта в Рязани прекратил работу кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», чей офис располагался по адресу улица Ленина, 12. Десятки, а возможно, сотни рязанцев не могут получить назад свои денежные вклады.

Полиция проводит проверку заявлений вкладчиков и просит откликнуться всех, кто пострадал от закрытия организации. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

Пострадавших просят обращаться либо в дежурную часть отдела полиции по Советскому району Рязани (ул. Фирсова, д. 23, тел.: 28-29-01), либо в управление экономической безопасности (ул. Дзержинского, д. 58, тел.: 29-75-21), либо в отделэкономической безопасности по Советскому району Рязани (ул. Есенина, д. 55, тел.: 29-75-66, 44-32-88).

ИСТОЧНИК KP.RU

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