Птица, мышь и два кота: как на карнизе окна рязанки поселился птенец пустельги

В группе клуба «Птицы» во «ВКонтакте» рязанка Светлана Коробова поделилась наблюдением за птенцом пустельги, который оказался на карнизе окна ее дома на Московском шоссе.

«Утром 5 июля 2019 года раздался сильный стук о карниз окна. Я вскакиваю и бегу к окну. На окне сидит пустельга. Сразу непонятно, что это птенец. Он крупный, подвижный, — пишет женщина. — Птенец испуган, бегает и пищит. На его крик отзываются взрослые особи. Они начинают летать около окна и кричать. Это продолжается долго».

По словам Светланы, она решила, что птенец голодный, и пыталась накормить птицу кошачьим мясным кормом. Но птенец даже не обратил на него внимания. Все это время рядом летала взрослая пустельга и громко кричала. С обратной стороны окна за птенцом внимательно наблюдали два кота.

«Спустя какое-то время раздался очередной громкий стук. Я бегу к окну. На карниз пытается приземлиться большая птица. Она никак не может сесть, так как в лапах у нее была мышь с оторванной головой, — продолжает рассказ женщина. — Кое-как она села и накормила птенца. Через какое-то время мама посадила птенца в уголок и закрыла своим телом, прижав его к стене. Птенец, скорее всего, устал и заснул. Так они и сидели под бдительной охраной двух котов».

Пустельга на карнизе окна и кот-наблюдатель.Автор видео Светлана Коробова.

Улетели мама с птенцом вечером этого же дня. Сначала Светлана испугалась, что малыш упал на землю – спустились, искали, но не нашли.

«Мы поняли, что рядом с мамой птенец собрался с силами и полетел. Скорее всего, это был первый его полет», — закончила рассказ Светлана.

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Как сообщил один из орнитологов, модератор группы, кормить или забирать слетков не стоит, родители позаботятся о них. Все, что требуется - не беспокоить птиц!

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Пустельга — хищная птица из семейства соколиных. Во время охоты она хватает добычу когтями и убивают ударом клюва в затылок. Частично охота протекает с присады, в качестве которой пустельга использует столбы или сучья деревьев, высматривая оттуда жертву.

В ближайшее время мы опубликуем рассказ о семействе пустельг, за которым долгое время наблюдал рязанский орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский. Вы узнаете, как уживались рядом пустельги и скворцы, а также увидите, как родители кормят птенцов мышами.

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