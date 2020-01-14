На рязанской трассе под колеса машины попала редкая для региона сова

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:56:40+03:00

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На автодороге Кораблино – Ряжск обнаружили мертвую длиннохвостую неясыть, сообщает рязанский клуб «Птицы». Как отмечают специалисты, скорее всего сова охотилась на дороге за мышами и попала под колеса автомобиля.

— Гибель на дорогах для сов, к сожалению, обычное дело, — рассказывает орнитолог, кандидат биологических наук, доцент Антон Барановский. — Они там не только ловят мышей, но и собирают сбитых машинами животных, и сами при этом нередко гибнут. Кроме того, вести такой образ жизни сов заставляют какие-то проблемы со здоровьем, то есть, они не могут в достаточном количестве ловить свою добычу в нормальных охотничьих угодьях и пытаются компенсировать это использованием дорог. Ну и конечно, под машину сове с проблемным здоровьем проще попасть. Хотя бы потому, что скорость реакции и маневренность снижены. Если повезет, они в таком режиме могут годами жить, но это все же группа риска. Вот недавно снег шел, возможно, он и затруднил сове охоту в нормальных для нее угодьях, она могла оказаться на дороге по этой причине.

По словам ученого, длиннохвостая неясыть в Рязанской области встречается редко, для этого вида вообще естественна низкая плотность населения. Есть факты гнездования на территории и нашей области, и соседних. Гнездится этот вид обычно в больших лесах, хотя возможно и гнездование в отдельных участках леса среди открытого ландшафта, и даже в крупных парках.

— Осенью и зимой они кочуют, и могут встретиться в несвойственных для вида местах, даже в городе. Я несколько раз видел в Рязани, прямо на улицах, — продолжает Антон Валерьевич. — У меня несколько лет назад была такая сова, мне ее привезли, пораненную каким-то хищником. Я ее продержал пару недель, повреждения зажили, сова стала хорошо летать, активно питаться, и я ее выпустил.

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ИСТОЧНИК KP.RU