Новый доход – некоторым, подорожания – всем: что принесла рязанцам белая крыса

СКОЛЬКО ПРИБАВЯТ ПЕНСИОНЕРАМ?

Почти каждый четвертый житель Рязанской области – неработающий пенсионер. С 1 января для этих 260 тысяч человек на 6,6% проиндексировали страховые пенсии. Учитывая их средний размер, а в нашем регионе это всего 13,5 тысячи рублей, прибавка по сравнению с прошлым годом у большинства людей, ушедших на заслуженный отдых, не превысит 900 рублей.

Для тех, кто работал в 2020 году, страховые пенсии за счет приобретенных «баллов» увеличат с 1 августа.

Кроме того, вырастут:

– ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг для граждан, у которых есть право на льготы и меры социальной поддержки – на 3,8% (с 1 февраля);

– пенсии по гособеспечению – на 7% (с 1 апреля).

С НОВЫМ МРОТОМ!

Минимальный размер оплаты труда в России подняли до 12 130 рублей в месяц (на 7,5%) – вслед за прожиточным минимумом трудоспособного населения, который, в свою очередь, влияет на ряд социальных выплат.

При этом во многих регионах утверждают свои МРОТ, исходя из внутренней специфики. Так, организации, работающие в Рязанской области, не смогут платить штатным сотрудникам меньше 12 500 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге в соглашениях с профсоюзами прописали суммы 20 175 и 19 000 рублей соответственно, а, например, в соседней Тульской области – 14 100 рублей.

Также немаловажно для работающих граждан, что почти на 150 рублей подрастет максимальное пособие на случай временной нетрудоспособности. Теперь за один день пребывания на больничном можно получить 2301,36 рубля.

«ДЕТСКИЙ» ПОЛТИННИК КАНУЛ В ЛЕТУ

Как известно, действие программы материнского капитала в России продлено до 2021-го. В наступившем году эта мера государственной поддержки увеличилась с 453 до 466,6 тысячи рублей. Деньги федеральные, но стоит помнить, что есть еще региональный материнский капитал (у нас – чуть более 72 тысяч рублей).

Еще одним заметным событием стала отмена ничтожного 50-рублевого «детского» пособия. Одновременно с этим власти расширили круг семей, которые могут претендовать на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Она привязана к региональному прожиточному минимуму (далее – ПМ), и в 2020-м составит 10 154 рубля. Если раньше за этими деньгами могли обратиться те ячейки общества, где на одного члена семьи зарабатывали не более полутора ПМ, то теперь планку подняли до двух ПМ (конкретно в Рязанской области – до 22 250 рублей). Продлили и срок выплат, теперь – до момента, пока ребенку не исполнится 3 года, причем заявление на получение средств нужно писать каждый год.

Порядок назначения некоторых других выплат остался прежним, но изменился максимальный размер:

– для пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (40% от среднего заработка) – с 26 до почти 28 тысяч рублей;

– для пособия по беременности и родам (100% среднего заработка за 140 календарных дней) – с 301 до 322 тысяч рублей.

КРЕДИТОРЫ УМЕРЯТ АППЕТИТ

Рязанская область – самый закредитованный регион в ЦФО. Если все долги перед кредитными организациями поделить на экономически активное население, то получится 219,2 тысячи рублей на одного человека. Эта сумма составляет аж 63% от годовой зарплаты среднестатистического рязанца. Лишь в 16 субъектах РФ люди увязли в долгах сильнее.

Тем актуальнее для нас свежие поправки в закон «О потребительском кредите». Согласно им, переплата по займу (сумма процентов, комиссий, неустоек, пеней и штрафов) не может превысить сам займ более чем в 1,5 раза. То есть, по кредиту 50 тысяч рублей банк не сможет взять с вас больше 125 тысяч рублей даже через суд. Но есть два нюанса: договор должен быть заключен после 1 января 2020 года, а прописанный в нем срок возврата денег не должен превышать 1 года.

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ, 2020-Й – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Какие товары подорожают в новом году и, главное, на сколько – это тема для отдельной публикации. Пока же просто напомним, что произойдет с некоторыми регулярными статьями расходов.

О том, как может с 1 июля 2020-го измениться стоимость коммунальных услуг для жителей Рязанской области, мы подробно писали в номере от 18 декабря. Общим для всех является только прогнозируемый рост цен на электроэнергию и вывоз мусора – на 5% и 7,2% соответственно. В остальном все зависит от населенного пункта, и свой лучше искать непосредственно в электронной версии документа на сайте publication.pravo.gov.ru.

Стоимость общественного транспорта конкретно в Рязани осталась прежней, однако проездные для студентов, школьников и льготников подорожали на 5-20 рублей. Плата за детский сад выросла примерно на 3%, как и в районах области.

Что же касается изменений на федеральном уровне, интересен тот факт, что по-другому будут облагаться пошлинами крупные заказы через зарубежные онлайн-магазины (а такая торговля процветает). Теперь за посылку от 200 евро придется доплатить государству 15%, но, к счастью, для расчета пошлины стали брать стоимость каждой посылки, а не сумму за месяц.