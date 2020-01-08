В Рязанской области проиндексировали региональный маткапитал

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:39:34+03:00

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С 1 января 2020 года в Рязанской области изменился размер материнского капитала, который выплачивается на региональном уровне (помимо федеральных 466,6 тыс. рублей). Меру соцподдержки местное правительство проиндексировало на 3% - на уровне объявленной Росстатом годовой инфляции по итогам 2019-го.

Вместо 70 138,55 руб. семьи, в которых появился третий или последующий ребенок, теперь смогут претендовать на 72 242, 71 руб.

- В настоящее время материнский капитал предоставляется семьям с детьми 2016-2018 годов рождения и реализовать средства семьи вправе на улучшение жилищных условий, - сообщили в минсоцзащиты.

ОФИЦИАЛЬНО

Кто имеет право на региональный маткапитал?

Право на региональный материнский (семейный) капитал имеют матери, родившие или усыновившие (после 1 января 2011 г.) третьего или последующего ребенка, следующего за ребенком, очередность рождения которого была учтена при возникновении права на федеральный материнский капитал, а также отцы, являющиеся единственными усыновителями третьего или последующего ребенка, на тех же условиях. Региональный материнский (семейный) капитал предоставляется независимо от среднедушевого дохода семьи.

Реализовать средства семья вправе по мере исполнения ребенку возраста одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU