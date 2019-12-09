В Рязани подорожают проездные для льготников, школьников и студентов

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-09T18:50:31+03:00

Изменения объясняют ростом потребительских цен и в то же время планируют сэкономить бюджетные средства

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9 декабря в Рязани через бюджетный комитет гордумы прошел вопрос о повышении стоимости проездных билетов. Планируемые изменения коснутся транспортных карт «Студенческая», «Школьная» и «Льготная».

В каждом из случаев подорожание объясняется ростом потребительских цен. Одновременно с этим в финансово-экономическом обосновании к проекту решения говорится об ожидаемой экономии 3,5 млн. рублей бюджетных средств.

Если на ближайшем заседании гордумы большинство проголосует «за», в чем сомнений мало, то с 1 января 2020 года цены на проездные изменятся на 5-20 рублей (в зависимости от изначальной стоимости). Как конкретно, смотрите в таблице.

Как изменится стоимость проездных.

ИСТОЧНИК KP.RU