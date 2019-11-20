В Рязанской области увеличат плату за детсад
Правительство Рязанской области собирается примерно на 3% увеличить ежемесячную плату за детские сады. Проект постановления опубликован на официальном сайте исполнительного органа власти.
Изменение максимальной стоимости ухода за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях в рублях зависит от того, каковы нынешние расценки в каждом муниципальном образовании.
Так, в Рязани, детсады подорожают на 60 рублей (с 2007 до 2067), а, например, в Михайловском районе – на 37 (с 1246 до 1283).
Ниже приведены районы и новая стоимость, указанная в проекте постановления:
1. Александро-Невский - 1391
2. Ермишинский – 1391
3. Захаровский – 1391
4. Кадомский – 1391
5. Касимовский – 1604
6. Клепиковский – 1391
7. Кораблинский – 1391
8. Милославский – 1391
9. Михайловский – 1283
10. Пителинский – 1391
11. Пронский – 1711
12. Путятинский – 1391
13. Рыбновский – 1711
14. Ряжский – 1711
15. Рязанский – 1979
16. Сапожковский – 1391
17. Сараевский – 1391
18. Сасовский – 1391
19. Скопинский – 1530
20. Спасский – 1711
21. Старожиловский – 1391
22. Ухоловский – 1391
23. Чучковский – 1391
24. Шацкий – 1391
25. Шиловский – 1711
26. Касимов – 1647
27. Сасово – 1711
28. Скопин – 1711
29. Рязань – 2067.
ИСТОЧНИК KP.RU