2019-11-20T14:25:54+03:00
Общество

В Рязанской области увеличат плату за детсад

В каждом муниципальном образовании примерно на 3%
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Правительство Рязанской области собирается примерно на 3% увеличить ежемесячную плату за детские сады. Проект постановления опубликован на официальном сайте исполнительного органа власти.

Изменение максимальной стоимости ухода за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях в рублях зависит от того, каковы нынешние расценки в каждом муниципальном образовании.

Так, в Рязани, детсады подорожают на 60 рублей (с 2007 до 2067), а, например, в Михайловском районе – на 37 (с 1246 до 1283).

Ниже приведены районы и новая стоимость, указанная в проекте постановления:

1. Александро-Невский - 1391

2. Ермишинский – 1391

3. Захаровский – 1391

4. Кадомский – 1391

5. Касимовский – 1604

6. Клепиковский – 1391

7. Кораблинский – 1391

8. Милославский – 1391

9. Михайловский – 1283

10. Пителинский – 1391

11. Пронский – 1711

12. Путятинский – 1391

13. Рыбновский – 1711

14. Ряжский – 1711

15. Рязанский – 1979

16. Сапожковский – 1391

17. Сараевский – 1391

18. Сасовский – 1391

19. Скопинский – 1530

20. Спасский – 1711

21. Старожиловский – 1391

22. Ухоловский – 1391

23. Чучковский – 1391

24. Шацкий – 1391

25. Шиловский – 1711

26. Касимов – 1647

27. Сасово – 1711

28. Скопин – 1711

29. Рязань – 2067.

ИСТОЧНИК KP.RU

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