Снег из бездны, Коран вместо вина и шторм в новогоднюю ночь

Художественный руководитель Рязанского областного театра кукол Валерий Шадский:

– Этот Новый год, как все предыдущие, я встречал традиционно – в кругу детей, внуков, близких людей. Как это и бывает, вдруг нужно обзвонить всех друзей, нужно успеть выпить шампанское под речь главы государства. Жена каждый год загадывает желание. Но это все традиционно и – увы! – банально. Но нет ничего банальнее времени, которое неумолимо. Его не остановишь и от него не уйдешь, поэтому так и получается.

Я пытался вычленить из памяти какой-то особенный Новый год, но это всегда шампанское, бой курантов, а потом бедную собаку из-под кровати достаешь, куда она пряталась от этого грохота.

А когда я был пацаном, то сам момент празднования Нового года почему-то не отложился. Больше всего вспоминается из детства, когда наряжаешь елку. Поскольку игрушек было мало, то мы грецкие орехи заворачивали в золотинки. Золотинок тоже было мало, поэтому брали какой-то старый конденсатор, доставали из него серебряную ленточку фольги и заворачивали в нее орехи и апельсины. Вырезали снежинки.

Помню, когда жили в Мурманской области, в военном городке, то в полярную ночь освещения практически не было. Во всем военном городке было только одно освещенное место – плац, по которому маршируют солдаты. А поскольку снега там много, его чистили – и образовывалось что-то вроде карьера. По бокам плаца была огромная куча снега. Ложишься наверху снежной горы под этим фонарем, и сверху из темноты неба сыплется белый снег. Это было очень красиво, над тобой как бы образуется свето-снежный купол, который опускается на тебя, снежинки налипают и тают на лице. Но, может быть, это только в этом году у меня такое яркое воспоминание, потому что в Рязани снега практически нет этой зимой (смеется).

Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев:

– Для меня 31 декабря ничем не отличается от обычного дня. Я не скажу, что Новый год для меня не праздник, все-таки, яркие огни кругом, фейерверки – это все красиво. Но для меня последний день года – это, прежде всего, подведение итогов, возможность еще раз поразмыслить над своей жизнью, понять, что получилось, а что нет, построить планы на следующий год.

Рашид Бултачеев. Фото: Мухтасибат Рязанской области.

Даже в Египте, когда я там был в первые годы (в 1994 году Рашид Бултачеев поступил в Университет Аль-Азхар в городе Каире – Ред.), там тоже Новый год не отличался от других дней – никаких гуляний даже на улицах. Это потом там уже стало что-то напоминать праздник, игрушки, что-то еще...

А уже 1 января мы провели очередной конкурс чтецов Корана. В этом году более 60 детей в нем участвовали. Это такая альтернатива, чтобы люди не пили, не совершали ничего плохого, а обратились больше к духовности.

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин:

– 31 декабря я, как и многие рязанцы, провел на Лыбедском бульваре. Все было очень ярко, волшебно и величественно. Для меня это первый Новый год в Рязани, поэтому он, конечно, останется в моей памяти надолго. А сейчас я еду к семье в Удмуртию (наш звонок 3 января застал Владимира Анатольевича в дороге – Ред.) встречусь с детьми, внуками. Будут и подарки.

Владимир Никешкин. Фото: из личного архива и СУ СК России по Рязанской области.

А самый запоминающийся Новый год был во время службы в армии (Владимир Никешкин с 1973 по 1976 год служил на Тихоокеанском военно-морском флоте – Ред.) Только представьте, военный корабль, зимний вечер и страшная качка. А наша команда лепит пельмени. Скалки у нас не было, поэтому ее заменяла пустая бутылка из-под шампанского. Вот этот момент отчетливо врезался в память. Несмотря на тяжелую службу, находили время и для отдыха, и для минут веселья.

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