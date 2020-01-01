Губернатор пожелал хорошей погоды в душе - Рязань встретила 2020 год

В ночь с 31 декабря на 1 января массовые народные гулянья прошли в Рязани на площади Ленина. После полуночи на главной сцене «Новогодней столицы России 2020 года» зажигали группа «ПЯТЕRО» и один из основателей группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин – вместе с коллегой Сергеем Богдановым он исполнил все хиты некогда мегапопулярного коллектива.

Один из основателей группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин – вместе с коллегой Сергеем Богдановым.

Ближе к двум часам ночи на сцене появилась глава администрации Рязани Елена Сорокина, она пожелала всем гостям праздника почаще улыбаться, поскольку все самые большие глупости в мире делались исключительно с серьезным лицом.

Поздравительную эстафету от нее перехватил губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Дорогие рязанцы, уважаемые гости, поздравляю вас с наступившим 2020 годом! Дождь - это к благополучию, к деньгам (в это время над площадью шел дождь - Ред.). Желаю вам всего самого хорошего в новом году. Желаю добра, здоровья, удачи! Чтобы в ваших семьях все было замечательно. И чтобы в душе всегда была хорошая погода!

С Новым годом!

Губернатор Николай Любимов дает старт праздничному фейерверку.

Далее праздничную программу продолжили фейерверк и дискотека.