2020-01-05T23:01:47+03:00
Новый год 2020

Лазеры, пламя и тысячи людей - в Рязани стартовал фестиваль «Огня и света»

Шоу вызвало неподдельный интерес у горожан и гостей «Новогодней столицы»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Это был настоящий спектакль.Это был настоящий спектакль.
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В воскресенье, 5 января, на Лыбедском бульваре у цирка было не протолкнуться. Все пространство от сцены до самой улицы Ленина заполнили тысячи горожан и гостей «Новогодней столицы 2020». Взрослые и дети пришли прикоснуться к фестивалю «Огня и света».

Тысячи гостей праздника.

Тысячи гостей праздника.

Программа фестиваля была рассчитана на полтора часа. За это время искусство общения с открытым огнем продемонстрировали коллективы из Рязани, Тулы, Чебоксар и Москвы. Кроме того на сцене публику разогревали девушки в светящихся костюмах. В сочетании с хорошей, бодрой музыкой все это действо выглядело очень достойно.

Номер «Огненные дивы» в исполнении коллектива Fata Morgana (Чебоксары), завершавший программу первого дня, вызвал неподдельный восторг у всех без исключения гостей праздника. Артистов провожали аплодисментами.

Номер "Огненные дивы".

Номер "Огненные дивы".

Если вы не попали на фестиваль – не расстраивайтесь. Завтра, 6 января, в 18.00, там же на Лыбедском бульваре у цирка, состоится второй день праздника «Огня и света». Завершится огненная феерия на Рождество - 7 января.

Продолжение фестиваля "Огня и света" состоится 6 января.

Продолжение фестиваля "Огня и света" состоится 6 января.

Фестиваль "Огня и света".Рязань "Новогодняя столица 2020"

ИСТОЧНИК KP.RU

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