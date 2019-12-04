75-летие Победы малая родина Федора Полетаева рискует встретить непроходимыми дорогами

После рабочей поездки по Рыбновскому району в рамках акции «Спросим с главы района» корреспонденты «Комсомолки» отправились в Скопинский. Но сначала мы традиционно обратились к местным жителям в социальных сетях с просьбой рассказать о проблемах в своих населенных пунктах.

Так получилось, что спустя пару дней после нашего обращения глава Скопинского района Александр Боков провел прямую линию с жителями, на которой выслушал достаточно много претензий и к работе сельских чиновников, и к работе «мусорного оператора». А вскоре и губернатор Николай Любимов попросил скопинцев поделиться жалобами и предложениями. В итоге у нас набралось сотни комментариев, просьб и жалоб, нередко переходящих в требования, поэтому поездку откладывать не стали и выехали, чтобы на месте пообщаться с людьми. Проблема оказалась в другом: за одну поездку охватить хотя бы десятую часть «болевых точек» района было невозможно, поэтому для начала мы выбрали ключевые. На наш взгляд.

НИ ДОРОГ, НИ СВЕТА

До празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более полугода, но движение по всему региону уже началось. Неожиданно у властей открылась любовь к уличному искусству - граффити, за ними пошли патриотические видеоролики, все пытаются что-то сказать-рассказать, отдают поручения и обещают: там исправить, там подлатать, там построить.

Живут в селе Катино около 300 человек. Зимовать остаются не больше сотни.

Люди в рязанской глубинке тоже не остались в долгу и хотя бы к грядущему празднику просят власть благоустроить их села. В первую очередь, это касается скопинского села Катино - малой родины Героя Советского Союза Федора Полетаева.

Сначала местные жители обратились во время прямой линии к главе района с просьбой сделать дороги, мол, даже на автомобиле сложно проехать. Глава Александр Боков отчитался, что Горловское сельское поселение как раз на дороги получило средства, и как распределить деньги - решали на месте сельские чиновники. Но при этом не преминул уколоть и администрацию Рязани.

- Во многом Рязань пользуется именем Федора Полетаева и выстраивает взаимоотношения с Италией, ездят туда постоянно... Наверное, мы имеем полное право задать коллегам из Рязани вопрос поучаствовать в благоустройстве этого населенного пункта, - заявил Александр Иванович.

Но людей, видимо, этот ответ не устроил, и они написали Любимову:

«В этом селе нет ни дорог, ни освещения уличного. Недавно сделали дорогу (отсыпали песком и щебенкой) по улице Полетаева. Там якобы проживает много людей, но это не так. А как же остальные улицы? Даже по главной дороге нельзя нормально пройти и проехать, потому что одни ямы. А вечером вообще ничего не видно. Не говоря уже про зиму. Постоянно бьемся, чтобы прочистили дороги. А в ответ одно: техники нет! Родина, где родился герой, забыта и заброшена из-за нашей администрации», - пишут местные.

Дорога в школу. Заброшенную.

НАМ БЫ ЩЕБНЯ

Въехали, а точнее - вползли на брюхе легковушки, в Катино мы со стороны Михайловского района. Когда местные узнали, как мы оказались в селе, покрутили у виска - обычно таким путем добираются только на тракторах. Благо, что первый мороз схватил землю, поэтому оставалось только маневрировать - с колеи на колею, которая и вывела прямиком на улицу Полетаева. Пара сотен метров отборного карьерного щебня и - стоп машина. Сначала и не понятно, где сложнее ехать - по населенному пункту или по наезженной тракторами колее вдоль полей.

- Вся сельскохозяйственная техника, которая поля обрабатывает - идет по этой дороге (улице Полетаева - Ред.), - рассказывает Виктор Евгеньевич, местный житель, который последние пять лет живет в Катине. - Ведь только представьте, трактора с плугами, они же все пораздолбали здесь, а чинить никто не собирается. А летом там вообще невозможно было проехать - непролазная грязища.

По словам пенсионера, то, что хотя бы засыпали щебнем - спасибо итальянцам. Мол, за их счет все. Напомним, что Федор Полетаев - национальный герой Италии, воевал в партизанском отряде.

- В одном месте часть дороги щебнем посыпали, в другом месте часть... А остальные деньги неизвестно где, - развел руками пенсионер, и предложил посмотреть другие улицы, но обязательно на машине, чтобы прочувствовать всю катинскую прелесть.

НЕ ИТАЛЬЯНСКИЙ ВОПРОС

В селе Катино несколько улиц, и центральная из них - Советская, которая с одной стороны ведет в Скопин, с другой - на железнодорожную станцию. Ее протяженность - более 3 км. Ни щебня, ни гравия, ни песка.

- Вот смотрите, - выключив бензопилу, показывает на рытвины Виталий. Он тоже не коренной житель, но последние 15 лет живет в селе. - И это, считай, центральная улица. Здесь и школа, и два магазинчика, управление. Параллельно ей - Комсомольская, но там чуть лучше, а эта... Пару лет назад перед приездом итальянцев за школой заделали ямочки - и все.

Напротив развалин построили новую школу. Учятся там около 15 детей.

Нет нормальной дороги и на сельское кладбище, где похоронен сын Федора Полетаева.

- Могилка его тоже не ахти, - говорит Виталий. - За ней ухаживают, конечно, но не так чтобы... Старушки придут своих проведать и к нему заглянут.

По словам главы Скопинского района Александра Бокова, дорожный фонд Горловского сельского поселения - от 600 тысяч до 1 млн рублей.

- В зависимости от года, по-разному там все происходит. Чтобы было понятно, этих денег хватает, чтобы примерно 1,6 км дороги щебенкой покрыть. По существующим сметам, расценкам, - рассказал «Комсомолке» Александр Иванович. - В поселении много потребностей, поэтому эти 600-700-800 тысяч рублей проблемы не решают.

- Местные жители на итальянцев кивают, мол, приезжают - сразу начинают что-то делать.

- (смеется) Да причем тут итальянцы? Это обычная текущая деятельность сельской администрации. Конечно, когда они приезжают, мы стараемся умыться, подубраться, что-то дополнительно сделать. Но поймите, средства дорожного фонда - это не так, захотел - направил, есть Бюджетный кодекс, где все расписано.

Храм Троицы Живоначальной. Тоже заброшен. Рядом построили новый.

- Совет депутатов Горловского сельского поселения определяет, куда деньги направить. Я доверяю этим людям, потому что они плоть от плоти с народом. Они все из этих сел и деревень. Вот они все рассматривают, и с учетом мнений местного населения решают, куда можно эту копейку направить. Мы - в Скопинском районе - максимально открыты, плотно работаем с людьми, хотя это и не так просто. Мы ведь не волшебники, мы не можем сразу на всех территориях все сделать, и людей я понимаю. Конечно, у них появляются вопросы: «Почему там делают, а у нас нет?» Но мы повестку дня формируем максимально с учетом мнений людей.

НЕ СВАЛКА – ПЛОЩАДКА

Следующая наша остановка была в поселке Московский. Там для местного люда главная проблема - мусорная свалка, расположенная недалеко от населенного пункта.

- К нам мусор свозят со всего Скопинского района, - рассказывает местная жительница Людмила Корнелюк. - Да, наш поселок маленький, но это не дело. КамАЗы продолжают свозить мусор, мы от поселка уже написали письмо президенту, а местные власти говорят, что сдали эту землю в аренду. Но эта земля не под мусорный полигон, от нас всего 1 км.

Мусор с временного полигона вывозят не оперативно.

Мы приехали вечером в пятницу, в тот момент, когда разгружался очередной КамАЗ.

- Это временный полигон, - говорит водитель. - Мы привозим с района сюда, потом другие забирают. Куда отвозят? Не знаю я, у меня другая задача - привезти, сгрузить и ехать обратно.

По словам главы района, эта площадка на окраине Московского - не свалка. Ее заведомо отобрали по многим критериям - финансовым, логистическим, экономическим, социальным и многим другим.

- Да, еще до обустройства площадки, на этом месте находилась несанкционированная свалка, - рассказывает Александр Боков. - Те же граждане туда мусор свозили, кто-то поджигал, потом жалобы шли. Сейчас площадка отвечает абсолютно всем нормативным требованиям. Это площадка перегруза, которая существует в схеме сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Например, тот же поселок Московский... 650 метров до забора самого крайнего дома, хотя по нормам - 100 метров. Плюс эта площадка имеет твердое основание, она огорожена. Там есть ручей, которому и так никакой угрозы не было, но мы все равно сделали обводной канал на всякий случай, чтоб уж совсем ни талых вод, ни стоков никаких не попадало.

Глава района не видит никаких проблем в этой площадке - не свалке! - потому что все давно находится в цивилизованном русле. Со своей территории мусор свозится, а региональный оператор минимум два раза в неделю приезжает и забирает все.

Мусорный полигон у поселка Московский.

- Более того, мы стараемся туда уже даже не вываливать. Там постоянно находятся два пустых бункера. Мы приезжаем и сгружаем прямо в бункеры, а уже регоператор, просто их забирает, перед этим спустив пустые бункеры. С землей практически никогда мусор не соприкасается. А учитывая то, повторюсь, что раньше на этом месте была несанкционированная свалка, мы привели все в порядок, строго по нормативным документам.

Мусор в Московский везут со всего района регулярно, а вывозят - как получится.

В ближайшее время мы вновь отправимся в Скопинский район по очередным «болевым точкам». Обязательно посетим поселок Желтухинский, возможно, придется вместе с жителями военного городка выйти на автодорогу «Каспий». Погуляем по Скопину, и постараемся выяснить, почему частный парк в Автозаводском микрорайоне находится в таком удручающем состоянии, а также почему в том же самом Скопине, несмотря на минусовую температуру, продолжают мерзнуть люди в многоквартирных домах.

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