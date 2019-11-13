Земляки Федора Полетаева пожаловались на ужасное состояние дорог

13 Нояб. 13:23 2019-11-13T14:29:09+03:00

Глава Скопинского района рассчитывает на содействие областного центра, раз рязанские чиновники постоянно ездят в Италию (там герой похоронен)

Изменить размер текста: A A

Глава администрации Скопинского района Александр Боков высказался по поводу благоустройства села Катино – родины Героя Советского союза, национального героя Италии Федора Полетаева. Местные жители пожаловались, что дороги там в таком состоянии, что на машине передвигаться невозможно.

- Пару лет назад на улице Полетаева положили щебень. Со временем осталась пыль, - сказал автор одного из вопросов во время прямой линии руководителя 12 ноября. - В зимнее время дорога до станции не чистится.

Боков заявил, что в Горловское сельское поселение на дороги направляли более 12 миллионов рублей, а вопрос распределения средств решался уже местными властями. Также он отметил, что имя Федора Полетаева дает туристический потенциал, которым нужно пользоваться. При этом Боков рассчитывает на содействие областного центра:

- Во многом город Рязань пользуется именем Федора Полетаева и выстраивает взаимоотношения с Италией, ездят туда постоянно… Наверное, мы имеем полное право задать коллегам из Рязани вопрос поучаствовать в благоустройстве этого населенного пункта.

Визиты делегаций в Геную, где Полетаев похоронен, действительно происходят регулярно. Туда неоднократно ездил бывший глава администрации Рязани Олег Булеков, посещала итальянский город и председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

ИСТОЧНИК KP.RU