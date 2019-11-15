Тупик города: Жители Рыбного годами добиваются решения элементарных бытовых проблем

Рязанская «Комсомолка» продолжает выезды в районы, и на этот раз мы решили отправиться в Рыбновский. Заранее оповестили читателей через соцсети: благо сегодня в них масса людей, а рыбновцы – народ активный. Настолько активный, что оперативно побывать на местах по всем обращениям мы не успели просто физически. Но и увиденного хватило.

Заросшие пустыри, отсутствие освещения и детской площадки, разбитая дорога или ее полное отсутствие. Ровно то же с тротуарами. Такова картина не в глухой деревне с десятком стариков: это улица Садовая в городе Рыбном, одном из самых перспективных райцентров региона. И такая улица здесь далеко не одна. Но эту картину мы увидели уже по прибытии непосредственно на место. А до него…

– Да тут еще недавно ничего не было! Какая красота! – восхищаемся при въезде, глядя на ряды сверкающих новизной многоэтажек.

И вправду – этот райцентр, в отличие от многих рязанских, действительно растет. И он без преувеличения – город молодых.

Рыбное близко к Рязани, транспортная доступность с которой хорошо отлажена, да и работа здесь есть. Потому люди, родившиеся тут, и остаются – в отличие от обитателей многих других райцентров.

СДЕЛАЙ САМ

Среди них Юлия Пахомова с улицы Садовой. Это сектор одноэтажных домов, по большей части которого идет относительно нормальная асфальтированная дорога. Но недолго: начиная с дома №50 асфальт кончается. И не только он.

– Когда выхожу вечером гулять с ребенком, звоню электрикам: «Включите свет». Темень полная, хотя столбы с фонарями на месте, – говорит Юлия. – По какому принципу они включаются – для нас загадка.

Свет в темное время суток нужен как минимум для спасения конечностей: пробираться по тому, что называется дорогой, опасно. Проблема в том, что это болотистая местность: на другом конце города, где мы были ровно в этот же день, ни лужи, а здесь – одна на другой.

А потому, привыкшие к такому пути просят даже не асфальт – хотя бы щебенку.

– Молодых семей много, мужчины сами траншеи роют, так вода немного уходит. Иначе мы бы вообще завязли, – уверена эта жительница.

Ямы стараются заделывать аккуратно, не абы как.Фото: Екатерина СМБАТЯН

В ямах то тут, то там аккуратно уложены камни да битые кирпичи. Видя, что где-то идет ремонт и старый материал выбросят, люди спрашивают: «А можно взять?» Так по камешку и таскают. Или привозят на своих машинах. На них же в контейнер на соседней улице вывозят мусор, потому как им столь тяжелую конструкцию не ставят: коммунальщики место знают и боятся, что машины тут просто останутся. Куда там скорой? Она, разумеется, «в разлив» не проезжает.

Кстати о разливах, которые здесь появляются не только от дождей и снега. С соседней железной дороги через эту улицу идет канал, по которому вода должна уходить от ж/д путей в поля. Система вполне бы работала, коли за ней следить, но этого не делают: канал зарастает, заваливается землей, и вода, поднимаясь, идет прямиком во дворы и огороды. Местные жители, взявшись уже за лопаты, его откапывают и пробивают.

Но проходят недалеко: один из участков капитально зарастает бурьяном. В том числе борщевиком. Через эти заросли пробраться и крайне сложно, и небезопасно. Владелец же участка, купив землю и построив здесь гараж, испарился. Лет восемь назад. Походы соседей в администрацию с просьбой найти управу на собственника, успехом не увенчались.

Теперь местные в свободное от починки дороги и канала время скашивают траву. Поскольку своих забот хватает, об уборке всего чужого участка речи не идет – хоть край у своего дома окосить. Оставшийся же бурьян – отнюдь не только грязь и рассадник семян сорняков – это отличный обед для огня, который в соседнем поле появляется регулярно.

Но, обойдем заросли, проберемся через дорогу и выйдем на «тротуар», соединяющий этот сектор с основной частью улицы Садовой. Кавычки не опечатка: узкий, уже местами проломленный деревянный настил поверх чачи из грязи – все, что здесь есть. Его тоже уложили местные.

Дорожка тоже выложена аккуратно, но проку на такой почве от быстро гниющего дерева – немного.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Среди всех этих серых точек на улице Садовой есть одно яркое пятно – детская площадка. Но и ее жители сделали самостоятельно: собрали с разных дворов качели, самодельный турник, смастерили песочницу да и обустроили уголок для детворы около одного из домов. Детей здесь, к слову, немало.

Единственная детская площадка на множество семей с малышами.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Место под детскую площадку тут есть. Владелица соседнего участка, кстати, не против.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Где все это время были власти? По версии местных жителей, искали этот край Садовой на карте.

– Когда платить налоги – улица есть. Когда надо хоть что-то сделать: «Вас в плане нет», – с таким ответом однажды столкнулся обитатель этого тупика Садовой Виталий Митряев. – Хотя мы сделали фото со спутника и показывали властям.

Кто из чиновников не мог найти в плане города почти четыре десятка домов (!) уже не узнаешь – власть в Рыбном недавно сменилась, а у новой в таких случаях ответ один: «Это не мы».

Но пойдем мы все равно к вам.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ, ТОЛЬКО ОН НЕБОЛЬШОЙ

– Дорогу там не сделать, не получится – болота. Такое место, – ответил на наш вопрос и. о. главы администрации Рыбного Алексей Полукаров.

Как выяснилось, об особенностях «аппендицита» Садовой он знает хорошо. Благо до приставки «и. о.» трудился заместителем предыдущего главы райцентра. Что касается перспектив, то у этой дороги они крайне плачевные: не хотят ее здесь делать, потому как все равно поплывет.

В отличие от тротуара, который тяжелые машины продавливать не будут: его вместе с детской площадкой, планируют обустроить уже весной, заранее заложив эти траты в бюджет райцентра на будущий год.

– На месте была депутат от этого округа, она и обратилась с таким предложением, – уточнил Алексей Олегович.

По поводу канала: «Надо смотреть, как туда подъехать». Это будет непросто, и откладывается как минимум до весны.

Бетонная плита, она же часть тротуара, вот-вот окончательно свалится в канал. Сами жители поднять ее физически не могут, а техника не проезжает из-за отсутствия дороги.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Сухой борщевик - на границе улицы с домами и регулярно горящими полями.Фото: Екатерина СМБАТЯН

А борщевик можно истребить… заявлением. Такового, по словам градоначальника, к нему не поступало. К его предшественнику жители Садовой ходили, а вот к Полукарову, по их же собственным словам, действительно пока не обращались. Пришло время пробовать!

– Порядок в таких случаях всегда один: житель пишет заявление, комиссия администрации выезжает на место и затем выписывает предупреждение владельцу земли, – пояснил рыбновский градоначальник. – Если собственник участка не реагирует, то получает штраф за нарушение правил благоустройства. Как правило, это работает: нанять людей, чтобы скосить траву, дешевле, чем заплатить штраф. Если же и это не подействует, то штраф выписывается снова, и он уже больше.

Для рыбновцев, и, конечно, не только для них, приведенная инструкция пригодится: проблемы с купленными, но заброшенными участками много где, а алгоритм их решения один. Только добавим: заявление пишите в 2 экземплярах. Один отдаете в канцелярию, второй, с подписью секретаря и печатью, забираете себе. Тогда в стол забросить бумагу чиновникам будет сложнее, да и такого посетителя, вместе с его проблемой, запомнят лучше.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВРУЧНУЮ

Итоги этой поездки, как не покажется многим, далеко не пусты. Ведь мы не просто убедились в очередных бедах очередного райцентра, которых, к сожалению, в области полно. Мы своими глазами увидели, что здесь люди многое латают своими руками – то, что могут. Вопреки расхожему мнению чиновников, мол «жильцы сами ничего не делают, а только все хотят».

В противовес напомним по пунктам: детскую площадку, обустройство хоть каких-то дороги и тротуара, окашивание чужого участка, рытье канала для отвода воды. И это лишь кусочек улицы райцентра.

В одном из ближайших номеров мы расскажем о странностях с аварийным жильем в нем же, и о перспективах с освещением и дорогами в глубинах Рыбновского района.