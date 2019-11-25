2019-11-25T06:04:55+03:00
Здоровье

На пороге пандемии: рязанцев предупредили об угрозе человечеству от нерационального приема антибиотиков

В ближайшие 10-15 лет может появиться инфекционное заболевание, которое приведет к смерти около 30 млн человек
Александр РАДЫГИН
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Если ситуация не изменится, на нас начнет надвигаться пост-антибиотическая эра.Если ситуация не изменится, на нас начнет надвигаться пост-антибиотическая эра.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня любая эпидемия может стать пандемией — необычайно мощной эпидемией, распространяющей инфекцию по всей стране и сопредельным государствам. Это грозит катастрофическими последствиями для всего человечества, предупреждает управление Роспотребнадзора России по Рязанской области.

Ученые прогнозируют, если проблема нерационального использования антибиотиков не решится, то уже в течение ближайших 10-15 лет может появиться инфекционное заболевание, которое уничтожит около 30 млн человек.

«Если ситуация никак не изменится, на нас начнет надвигаться пост-антибиотическая эра, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными, какими и были до открытия антибиотиков», — говорится в сообщение Роспотребнадзора.

По словам специалистов ведомства, развитие устойчивости к антибиотикам произошло из-за неоправданного назначения и неправильного использования. Часто антибиотики выписывают врачи, не имея на то достаточных оснований, чтобы перестраховаться. Кроме того, возможность свободно купить в аптеке препараты без рецепта, позволяет и самим пациентам применять их при малейшем недомогании.

Как человеку предотвратить устойчивость к антибиотикам. Советы Роспотребнадзора:

- принимайте препараты только по назначению врача;

- не требуйте назначения антибиотиков, и не покупайте их, если врач не рекомендует;

- строго соблюдайте рекомендации врача во время приема антибиотиков;

- никогда и никому не давайте свои антибиотики.

КСТАТИ

В последнее время врачам все сложнее лечить такие инфекционные заболевания, как туберкулез, сальмонеллез, гонорею и пневмонию. Все дело как раз в снижении эффективности антибиотиков.

Нужно понимать, что устойчивость к антибиотикам развивается именно у бактерий, а не у человека. Устойчивые бактерии или как их еще называют – супербактерии, вызывают инфекции, с которыми справиться гораздо сложнее, чем с инфекциями от бактерий, не имеющих такой устойчивости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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