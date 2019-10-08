Фильтр организма. Как пиво и чистка печени приводят к гепатиту

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-08T09:04:20+03:00

Если употребление некачественного алкоголя было одноразовым, то шансы у таких больных есть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Печень не будет напоминать о себе до тех пор, пока проблемы не окажутся слишком серьезными. Так считает врач-гастроэнтеролог высшей категории рязанской больницы №4 Наталия Судакова.

Одна из проблем, по мнению врача, вирусные гепатиты. В группу риска, как правило, попадают молодые люди от 18 лет — это четверть от общего количества. Причиной может стать немедикаментозное применение наркотиков и даже татуировка, набитая в антисанитарных условиях. Еще одной причиной специалисты называют некачественный алкоголь.

— Происходит токсическое поражение печени, и ее клетки погибают, — рассказывает Наталия Судакова. — Если употребление было одноразовым, то шансы у таких больных есть. Общий курс лечения длится от трех до шести месяцев. При соблюдении всех назначений врача, строжайшей диеты, отказе от алкоголя человек выздоравливает, печень полностью восстанавливается, все проявления уходят. Но у хронических алкоголиков такой возможности нет, цирроз печени остается на всю жизнь.

Важно то, что поражение печени гепатитом и циррозом происходит не только после крепкого алкоголя, но и пива. Первые признаки, что вы заболели — сонливость, слабость, быстрая утомляемость, потеря аппетита, плаксивость, резкие колебания настроения. После этого может появиться желтушность и боли.

Входят в группу риска и люди, принимающие лекарства без консультации с врачом. Даже самые безобидные таблетки от головной боли, противозачаточные средства, даже лечебные травы могут поразить печень без врачебного контроля.

— Часть наших пациентов – женщины с жировыми гепатитами, — продолжат врач. — Печально, что многие пытались следовать рекламным советам. Стало модным чистить печень… Обычно речь идет о лимонном соке с оливковым маслом. Но никто не говорит о противопоказаниях. К примеру, камни в желчном пузыре, чистка вызывает их движение и возникает желтуха.

Врач-гастроэнтеролог настоятельно рекомендует проводить все процедуры только после консультации со специалистом, прохождения УЗИ, сдачи необходимых анализов.

— Совет в качестве профилактики: питание должно быть регулярным - три раза в день, — напоминает Наталия Судакова. — Особенно важен завтрак, иначе может происходить накопление и застой желчи в желчном пузыре. Большие промежутки между приемом пищи ведут к образованию камней. Кроме того, нужно исключить жареные, жирные, копченые блюда, а в меню должно быть больше вареной и тушеной пищи, а также больше овощей и фруктов, лучше всего - выращенных в средней полосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU