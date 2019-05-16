Глава рязанского минздрава встретился с пациенткой, которой пересадили печень

16 Май 18:19 2019-05-16T18:24:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий навестил пациентку Елену Паратнову, которой пересадили печень, сообщает пресс-служба минздрава. Чиновник сообщил ей, что она стала первым человеком в Рязанской области, которому провели такую операцию.

— Пересадка печени – это высшее достижение в хирургии, — отметил Андрей Прилуцкий. — Во всем мире признано, если в клинике выполняют операции по трансплантации печени, это означает, что клиника достигла топового уровня. Теперь главная задача – тиражировать опыт. Чтобы как можно больше жителей Рязанской области получили эту высокотехнологичную помощь.

О заболевании, разрушающем печень, Людмила Валентиновна узнала в конце прошлого года. Примерно в то же время в рязанской ОКБ выполнили первую операцию по трансплантации почки. Это дало пациентке надежду дождаться пересадки в родном регионе. Людмила Валентиновна проживает в Касимове, вспоминает, что ждала чуда от каждого телефонного звонка. Чудо случилось 27 апреля, когда она проходила лечение в отделении гастроэнтерологии ОКБ.

— Такие операции всегда экстренные, когда появляется донорский орган нельзя долго ждать, рассказал заведующий хирургическим отделением №1 ОКБ Олег Зайцев. — Анализы показали, что она идеально подходит, чтобы стать реципиентом. Хочу отметить, что Людмила Валентиновна очень мужественный человек, она доверилась нам. Примерно пять часов мы провели в операционной. Сейчас пациентка поправляется и готовится к выписке. Мы радуемся вместе с ней за то, что дали шанс на новую жизнь.

Министр Андрей Прилуцкий встретился с пациенткой, которой пересадили печень.

ИСТОЧНИК KP.RU