Нескладная мебель: в Рязани разгорается скандал вокруг фирмы по сборке кухонь и шкафов

На минувшей неделе в полицию Рязани обратились сразу несколько клиентов мебельной фирмы «Зодиак62», еще ряд горожан пошли с исками в суды. Суть претензий у них одна – «компания не выполняет свои обязательства». Такое мягкое словосочетание мы применяем, поскольку суда по искам к этой фирме пока не было. Но рассказать о сути дела можем и без жестких формулировок – благо есть факты.

Факт первый: в 2018 году в Московский районный суд обратился мужчина, требующий от Татьяны и Андрея Волобуевых почти 6 млн рублей. По его словам, деньги он дал им в долг, в обмен получив расписку. Часть долга заемщики вернули, а за остальным пришлось идти в суд.

Здесь стороны заключили мировое соглашение: Волобуевы признали предъявленные требования и обязались вернуть мужчине 5 млн рублей. Произошло это в сентябре прошлого года.

Какое отношение это имеет к клиентам компании «Зодиак»? По их версии, прямое: директор фирмы по сборке мебели – та самая Татьяна. И именно в период этой судебной тяжбы и после нее проблемы с этим предприятием начались у целого ряда заказчиков.

Расскажем историю одного из них. Тем более что очень похожая ситуация складывалась и с неопределенным (пока) количеством других.

КОРМИЛИ ЗАВТРАКАМИ

В 2018 году рязанка Оксана Дружинина заказала в компании «Зодиак62» мебель на кухню. Удовольствие это нынче недешевое: внесенные 50 % предоплаты потянули на 200 тысяч рублей. В декабре, после ремонта в квартире, должен был приехать мастер и сделать последний замер. С этого дня отсчитываются 45 суток, в течение которых фирма обязана привезти и собрать готовую мебель. Но мастер все не ехал…

– Беспокоиться я начала в марте 2019-го, чистовой замер явно оттягивали, – говорит Оксана Ивановна. – Дальше отговорки продолжались: то одно, то другое – и так до середины лета. Но 13 июля замерщик все же приехал.

Выдохнув, женщина собрала последние запасы терпения и стала ждать дальше. Систематически звонила Татьяне Волобуевой, та в ответ лишь твердо обещала выполнить заказ. На дворе октябрь, трубку телефона директриса фирмы не берет с сентября.

– Оказалось, что таких, как я, немало – по моим подсчетам, пострадали с десяток человек. И суммы заказов доходят до 800 тысяч рублей, – рассказала Оксана Ивановна. – Мы решили все вместе обратиться в полицию, но по правилам каждый должен подавать заявление отдельно. Теперь это просто дело времени, документы люди подадут, когда кому будет удобно.

– По данным на 21 октября по неисполнению этой мебельной фирмой своих обязательств в полицию обратились 5 человек. Сейчас проводится проверка, – факт второй сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД. – Если кто-то еще считает нужным это сделать, обратиться можно в отделение полиции по месту жительства.

Но то полиция, а есть и суды. Туда с помощью юриста планирует подать иск та же Оксана Дружинина. Пока же в фирму от ее имени подана претензия. Это, по сути, попытка решить проблему в досудебном порядке.

– Если компания не вернет сумму, внесенную клиентом по договору, и не выплатит неустойку, тогда мы пойдем в суд. В этом случае к требуемой сумме прибавляется 50 % от нее – это штраф за отказ решить вопрос добровольно, – пояснил председатель Рязанской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов.

Кстати, те, кто подает иск, связанный с нарушением прав потребителей, по закону освобождаются от уплаты судебной госпошлины.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Разумеется, мы попытались связаться с руководством компании и выяснить, почему возникли трудности с выполнением заказов и стоит ли клиентам ждать свою мебель. Однако ни по одному из указанных в соцсетях телефонов дозвониться не удалось. Зато там же, на страницах фирмы во «ВКонтакте» и на других ресурсах – вал сообщений от разгневанных клиентов. Ответов на них нет и здесь.

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