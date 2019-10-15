Новый рязанский тренд: мошенники представляются прокурорами
Прокуратура Рязанской области предупредила о новом тренде в поведении телефонных мошенников. На территории региона уже зафиксированы неоднократные звонки от имени неизвестных, которые, представляясь прокурорскими работниками, просят подъехать для разрешения рабочих вопросов в прокуратуру области, а также пополнить счет телефона.
В таких случаях необходимо помнить, что работники прокуратуры по телефону никаких просьб имущественного характера выдвигать не будут. А тем, кому позвонили «прокуроры», необходимо сообщить об этом в настоящее надзорное ведомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU