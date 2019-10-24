2019-10-24T11:40:09+03:00
Происшествия

Задержана председатель ТСЖ, похищавшая взносы рязанцев за капремонт

Будучи еще и бухгалтером, она «увела» около 700 тысяч
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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В Рязанском районе задержали председателя ТСЖ, подозреваемую в хищении денег собственников квартир. Уголовное дело расследуют следователи регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, с 2015 по 2018 годов женщина, работая одновременно председателем и бухгалтером в разных ТСЖ Рязанского района, забирала деньги, которые жильцы платили в качестве взносов в Фонд капремонта. В общей сложности она похитила порядка 700 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Идут следственные действия, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напоминаем: по закону судьи могут рассматривать эти дела без приглашения ответчика, то есть собственника квартиры (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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