Задержана председатель ТСЖ, похищавшая взносы рязанцев за капремонт
В Рязанском районе задержали председателя ТСЖ, подозреваемую в хищении денег собственников квартир. Уголовное дело расследуют следователи регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, с 2015 по 2018 годов женщина, работая одновременно председателем и бухгалтером в разных ТСЖ Рязанского района, забирала деньги, которые жильцы платили в качестве взносов в Фонд капремонта. В общей сложности она похитила порядка 700 тысяч рублей.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Идут следственные действия, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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Напоминаем: по закону судьи могут рассматривать эти дела без приглашения ответчика, то есть собственника квартиры (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU