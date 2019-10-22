2019-10-22T18:15:29+03:00
Происшествия

В Рязани активизировались лже-налоговики — мошенники требуют денег

Неизвестные звонят в организации и сообщают, что предприятию необходимо перечислить деньги на банковскую карту. Тогда их никто якобы не будет проверять
Яков РЫКОВ
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Неизвестные звонят в организации и сообщают, что предприятию необходимо перечислить деньги на банковскую карту.Неизвестные звонят в организации и сообщают, что предприятию необходимо перечислить деньги на банковскую карту.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Рязанской области зафиксированы несколько случаев, когда мошенники, представляясь сотрудниками налоговых органов, выдвигали требования имущественного характера. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Рязанской области.

Таким образом мошенники звонят в организации и сообщают, что предприятию необходимо перечислить деньги на банковскую карту, чтобы избежать налоговых проверок. Кроме того, мошенники требуют перечислить деньги якобы в счет погашения задолженности по налогам.

ВАЖНО!

Связаться с УФНС России по Рязанской области и сообщить о подобных случаях можно по телефонам 8 (4912) 24-26-78, 26-29-86. Кроме того, получить необходимую консультацию, в том числе по налоговой задолженности, можно по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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