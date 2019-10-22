2019-10-22T17:40:17+03:00
Здоровье

От «лечебного голодания» к дистрофии желудка. Врач рассказал, к чему приводят интернет-советы

Гидроколонотерапия, которую часто предлагают в сети, может обострить болезни желудочно-кишечного тракта
Яков РЫКОВ
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Альтернативой лечебному голоданию могут стать разгрузочные дни, которые достаточно проводить раз в месяц.Альтернативой лечебному голоданию могут стать разгрузочные дни, которые достаточно проводить раз в месяц.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ощущение тяжести, изжога или болезненный дискомфорт — первые признаки заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому на первый план выходит профилактика гастрита и язвы – самых распространенных заболеваний органов пищеварения, напоминает рязанский минздрав.

ЧЕМ РАНЬШЕ К ВРАЧУ – ТЕМ ЛУЧШЕ

По словам доктора медицинских наук, заведующего гастроэнтерологическим отделением больницы №4 Александра Алебастрова, в первую очередь нужно уделить внимание режиму приема пищи.

— К сожалению, люди не всегда помнят о правильном, полноценном, трехразовом питании, — говорит специалист. — В группу риска входят те, кто посещает сомнительные точки общепита, где не контролируется качество продуктов, перекусывает всухомятку, на бегу. А если болезнь обострится, то из меню нужно убрать все, что может спровоцировать ее дальнейшее развитие.

— Но во время ремиссии не столько важно исключение тех или иных продуктов, сколько регулярность и разнообразие питания. В умеренных количествах есть можно все, а уходить из-за стола нужно слегка голодным и все будет нормально, — отметил доктор медицинских наук.

Пренебрежение профилактикой и несвоевременное обращение к специалистам могут привести печальным последствия. Чем раньше человек обратится к врачу, тем легче будет справиться с проблемой.

ВРЕДНОЕ ГОЛОДАНИЕ

К профилактическим мерам медики относят:

- отказ вредных привычек;

- борьба с лишним весом;

- создание психологического комфорта;

- исключение самолечения.

— Негативно отношусь к интернет-советам, — продолжает Александр Алебастров. — Часто людям предлагают «лечебное голодание», для очищения организма – гидроколонотерапию. Но это может привести к атрофии желудка и кишечника, болезням суставов. Альтернативой могут стать разгрузочные дни, которые достаточно проводить раз в месяц.

По словам врача, кефирно-творожный день предполагает употребление 300 граммов творога и шести стаканов кефира. Другой вариант разгрузки предусматривает диету, включающую шесть стаканов чая.

— Главное правило: при составлении рациона пациент всегда должен советоваться с врачом, — заключил специалист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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