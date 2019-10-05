Главный тренер ФК «Рязань» после ничьи: «Нужны ворота побольше, чтобы туда попадать»

5 октября ФК «Рязань» в Волгограде сыграл вничью с местным «Ротором-2». Наши футболисты уже на восьмой минуте открыли счет. После классной передачи Евгения Дегтярева с центра поля и прострела Артема Малахова - мяч в ворота буквально заковырял Влад Фасхутдинов. Хотя побеждать к тому времени должны были как раз хозяева. В простой ситуации ошибся Илья Бобрышев и чуть не вывел нападающего волгоградцев один на один с нашим вратарем.

Но неизбежное случится. На 20 минуте Бобрышев сбивает игрока «Ротора» в нашей штрафной и Климов с пенальти сравнивает счет — 1:1. Еще через десяток минут нападающий волгоградцев Алексей Барцов — «о, как легко он уходил долиной» — убегает от Шатского, все того же Бобрышева, и пробивает мимо вратаря. Но не мимо ворот.

Еще до перерыва Андрей Губанов делает 2:2 — точная подача с левого фланга Сергея Тонких и наш полузащитник в одно касание с лета забивает свой первый мяч в этой встрече.

В начале второго тайма наши добрые защитники оставили без опеки сразу двух игроков, а знакомый нам уже Барцов делает дубль и выводит команду хозяев вперед. Сравнял в очередной раз счет Губанов, но уже с пенальти.

Рязанская команда должны была выигрывать в концовке встречи, но сначала Влад Фасхутдинов с двух-трех метров не попал по воротам, а потом и его тезка – Мещеряков, замыкая прострел головой, отправил мяч рядом со штангой. Итоговый результат — 3:3.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/736071" frameborder="0"></iframe> Голы и острые моменты в матче "Ротор-2" - "Рязань".Источник видео: канал ФК "Ротора" на YouTube.

— Думаю, игра понравилась зрителям. Столь много грубых ошибок, и все они результативные. Есть над чем подумать, — отметил после матча главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко. — Во второй лиге не должны игроки такие ошибки совершать. Понятно, что футбол строится на ошибках, но не в таком же количестве. Мы могли вырвать победу, но не хватило исполнительского мастерства. Наверное, нужно делать побольше ворота, чтобы туда попадать. А так, настраивали, конечно, команду на победу, но осадок на душе неприятный.

Согласился с коллегой, что ошибок было достаточно много и главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников:

— Сегодня соперник наказал нас за все наши ошибки, но игра боевая игра получилась. Радует, что если раньше мы за десять туров забили только 1 мяч, то сейчас за последние две игры уже семь!

Следующий матч ФК «Рязань» проведет 12 октября. На домашнем поле наша команда будет принимать «Квант» из Обнинска Калужской области.

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